Новини 16 листопада: спроба Ради скасувати карантин, потенційна вакцина від COVID-19

Рада спробує скасувати карантин на вихідні, З'явилась друга, ще ефективніша потенційна вакцина від COVID-19, — актуальні новини 16 листопада.

Про спробу Ради скасувати карантин

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про скасування карантину вихідного дня.

Т.в.о. глави Верховної Ради Олена Кондратюк відзначила, що уряд вдався до неоднозначних рішень, які поставили багатьох громадян у безвихідне становище. При цьому вона додала, що місцева влада не може ігнорувати рішення Кабміну.

Про потенційну вакцину від COVID-19

За попередніми даними американської компанії Moderna, ефективність їхньої вакцини-кандидата від COVID-19 становить 94,5%.

Водночас Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус вважає, що поява вакцини від коронавірусу не зупинить пандемію COVID-19.

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