У Думу внесли законопроєкт про обнулення термінів Путіна
Депутати Держдуми від "Єдиної Росії" внесли на розгляд парламенту законопроєкт, що дозволяє президенту Росії Володимиру Путіну бути президентом ще два терміни.
Джерело: "Медуза"
Деталі: Законопроєкт підготовлений на виконання поправок до конституції РФ, прийнятих за підсумками загальноросійського голосування.
У законопроєкті сказано, що громадянин Росії, який двічі займав пост президента, не може обратися на новий термін. Але ця вимога не поширюється на людину, яка обіймала пост президента на момент вступу в силу відповідних поправок до конституції, тобто Путіна.
Нагадаємо: У липні Путін підписав указ, який обнуляє його президентський термін і дозволяє йому знову балотуватися в президенти Росії.
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Передісторія:
- 25 червня в Росії почалося голосування щодо поправок до конституції та "обнулення" президентських термінів Володимира Путіна, яке може дозволити президенту РФ керувати країною до 2036 року.
- Також серед запропонованих змін є поправка про захист цілісності Росії. Нею хочуть зробити неконституційними законопроєкти, пов'язані з поверненням Криму Україні.
- ЗМІ повідомляли, що у Москві скуповують голоси на підтримку поправок до конституції. Також у Росії розробили спеціальну електронну систему для контролю явки бюджетників з великих підприємств на голосуванні за поправки до конституції.