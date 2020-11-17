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В Думу внесли законопроект об обнулении сроков Путина

Вторник, 17 ноября 2020, 17:26

Депутаты Госдумы от "Единой России" внесли на рассмотрение парламента законопроект, разрешающий президенту России Владимиру Путину быть президентом еще два срока.

Источник: "Медуза"

Детали: Законопроект подготовлен во исполнение поправок к конституции РФ, принятых по итогам общероссийского голосования.

В законопроекте сказано, что гражданин России, дважды занимавший пост президента, не может избраться на новый срок. Но это требование не распространяется на человека, который занимал пост президента на момент вступления в силу соответствующих поправок к конституции, то есть Путина.

Напомним: В июле Путин подписал указ, который обнуляет его президентский срок и позволяет ему снова баллотироваться.

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Предыстория: 

  • 25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию и "обнулению" президентских сроков Владимира Путина, которое может разрешить президенту РФ управлять страной до 2036 года. Также среди предлагаемых изменений есть поправка о защите целостности России. Ею хотят сделать неконституционными законопроекты, связанные с возвращением Крыма Украине.
  • СМИ сообщили, что в Москве скупают голоса в поддержку поправок в конституцию. Также в России разработали специальную электронную систему для контроля явки бюджетников из крупных предприятий на голосовании за поправки в конституцию.

Темы: РосcияПутин


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