В Думу внесли законопроект об обнулении сроков Путина

Депутаты Госдумы от "Единой России" внесли на рассмотрение парламента законопроект, разрешающий президенту России Владимиру Путину быть президентом еще два срока.

Источник: "Медуза"

Детали: Законопроект подготовлен во исполнение поправок к конституции РФ, принятых по итогам общероссийского голосования.

В законопроекте сказано, что гражданин России, дважды занимавший пост президента, не может избраться на новый срок. Но это требование не распространяется на человека, который занимал пост президента на момент вступления в силу соответствующих поправок к конституции, то есть Путина.

Напомним: В июле Путин подписал указ, который обнуляет его президентский срок и позволяет ему снова баллотироваться.

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