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"Слуга народу" відмовилась говорити, скільки витратила на "5 питань від президента"

Четвер, 19 листопада 2020, 14:42

У партії "Слуга народу" відмовились називати суму коштів, витрачену на проведення опитування "5 питань від президента" в день виборів.

Джерело: відповідь партії на запит "Української правди"

Деталі: У партії послались на закон "Про доступ до публічної інформації", за яким юрособи, що не є суб’єктами владних повноважень, зобов’язані надавати інформацію лише тоді, якщо це пов’язано з використанням бюджетних коштів.

Водночас, у "Слузі народу" кажуть, що опитування було оплачене за рахунок внесків на підтримку партії.

Відтак, у політсилі відповіли, що інформація про фінансування "5 питань від президента" не є публічною інформацією. 

 

При цьому "Слуга народу" запевнила, що витрати будуть відображені у звіті за 4 квартал року.

"Українська правда" ще 13 жовтня, в день, коли президент анонсував опитування, звернулась до Офісу з переліком запитань.

Серед іншого, ми просили повідомити, за який кошт буде проведене опитування, яка сума на це виділена, та надати копію кошторису.

В Офісі Зеленського спершу відповіли, що продовжують термін розгляду запиту до 20 днів замість 5.

Згодом ОП прислав листа, в якому не відповів на жодне із запитань і повідомив, що переслав запит до "Слуги народу" як організатора опитування.

Читайте також: За кулісами "5 питань від президента". Розповідь "волонтера" про опитування Зеленського

Передісторія: 

  • 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування. Самі питання він називав потім, одне за одним.
  • Ці 5 запитань стосувались: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.
  • В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
  • Фінансувати його мала партія "Слуга народу". За даними громадської мережі "ОПОРА", витрати мали скласти близько 103 млн грн. У самій партії суму не називали.
  • 26 жовтня "Слуга народу" оприлюднила попередні результати опитування.

Соня Лукашова, УП
Теми: Слуга народуопитування


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