"Слуга народу" відмовилась говорити, скільки витратила на "5 питань від президента"
У партії "Слуга народу" відмовились називати суму коштів, витрачену на проведення опитування "5 питань від президента" в день виборів.
Джерело: відповідь партії на запит "Української правди"
Деталі: У партії послались на закон "Про доступ до публічної інформації", за яким юрособи, що не є суб’єктами владних повноважень, зобов’язані надавати інформацію лише тоді, якщо це пов’язано з використанням бюджетних коштів.
Водночас, у "Слузі народу" кажуть, що опитування було оплачене за рахунок внесків на підтримку партії.
Відтак, у політсилі відповіли, що інформація про фінансування "5 питань від президента" не є публічною інформацією.
При цьому "Слуга народу" запевнила, що витрати будуть відображені у звіті за 4 квартал року.
"Українська правда" ще 13 жовтня, в день, коли президент анонсував опитування, звернулась до Офісу з переліком запитань.
Серед іншого, ми просили повідомити, за який кошт буде проведене опитування, яка сума на це виділена, та надати копію кошторису.
В Офісі Зеленського спершу відповіли, що продовжують термін розгляду запиту до 20 днів замість 5.
Згодом ОП прислав листа, в якому не відповів на жодне із запитань і повідомив, що переслав запит до "Слуги народу" як організатора опитування.
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Передісторія:
- 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування. Самі питання він називав потім, одне за одним.
- Ці 5 запитань стосувались: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.
- В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
- Фінансувати його мала партія "Слуга народу". За даними громадської мережі "ОПОРА", витрати мали скласти близько 103 млн грн. У самій партії суму не називали.
- 26 жовтня "Слуга народу" оприлюднила попередні результати опитування.