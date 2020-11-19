Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуга народа" отказалась говорить, сколько потратила на "5 вопросов от президента"

Четверг, 19 ноября 2020, 13:42
Слуга народа отказалась говорить, сколько потратила на 5 вопросов от президента

В партии "Слуга народа" отказались называть сумму средств, потраченную на проведение опроса "5 вопросов от президента" в день выборов.

Источник: ответ партии на запрос "Украинской правды"

Детали: В партии сослались на закон "О доступе к публичной информации", согласно которому юрлица, не являющиеся субъектами властных полномочий, обязаны предоставлять информацию только тогда, если это связано с использованием бюджетных средств.

В то же время, в "Слуге народа" говорят, что опрос был оплачен за счет взносов в поддержку партии.

Поэтому в политсиле ответили, что информация о финансировании "5 вопросов от президента" не является публичной информацией.

 

При этом "Слуга народа" заверила, что расходы будут отражены в отчете за 4 квартал года.

"Украинская правда" еще 13 октября, в день, когда президент анонсировал опрос, обратилась в его Офис с перечнем уточнений.

Среди прочего, мы просили сообщить, на какие средства будет проведен опрос, какая сумма на это выделена, и предоставить копию сметы.

В Офисе Зеленского сначала ответили, что продлевают срок рассмотрения запроса до 20 дней вместо 5.

Впоследствии ОП прислал письмо, в котором не ответил ни на один из вопросов и сообщил, что переслал запрос "Слуге народа" как организатору опроса.

Читайте также: За кулисами "5 вопросов от президента". Рассказ "волонтера" об опросе Зеленского

Предыстория:

  • 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса. Сами вопросы он называл потом, один за другим.
  • Эти 5 вопросов касались: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
  • В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
  • Финансировать его должна была партия "Слуга народа". По данным общественной сети "ОПОРА", расходы должны были составить около 103 млн грн. В самой партии сумму не называли.
  • 26 октября "Слуга народа" обнародовала предварительные результаты опроса.

Соня Лукашова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Слуга народа
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как институт Спартака Субботы связан со "слугами народа", Столаром и Ткаченко
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: