"Слуга народа" отказалась говорить, сколько потратила на "5 вопросов от президента"

В партии "Слуга народа" отказались называть сумму средств, потраченную на проведение опроса "5 вопросов от президента" в день выборов.

Источник: ответ партии на запрос "Украинской правды"

Детали: В партии сослались на закон "О доступе к публичной информации", согласно которому юрлица, не являющиеся субъектами властных полномочий, обязаны предоставлять информацию только тогда, если это связано с использованием бюджетных средств.

В то же время, в "Слуге народа" говорят, что опрос был оплачен за счет взносов в поддержку партии.

Поэтому в политсиле ответили, что информация о финансировании "5 вопросов от президента" не является публичной информацией.

При этом "Слуга народа" заверила, что расходы будут отражены в отчете за 4 квартал года.

"Украинская правда" еще 13 октября, в день, когда президент анонсировал опрос, обратилась в его Офис с перечнем уточнений.

Среди прочего, мы просили сообщить, на какие средства будет проведен опрос, какая сумма на это выделена, и предоставить копию сметы.

В Офисе Зеленского сначала ответили, что продлевают срок рассмотрения запроса до 20 дней вместо 5.

Впоследствии ОП прислал письмо, в котором не ответил ни на один из вопросов и сообщил, что переслал запрос "Слуге народа" как организатору опроса.

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