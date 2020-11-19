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"Слуга народа" отказалась говорить, сколько потратила на "5 вопросов от президента"

Четверг, 19 ноября 2020, 14:42

В партии "Слуга народа" отказались называть сумму средств, потраченную на проведение опроса "5 вопросов от президента" в день выборов.

Источник: ответ партии на запрос "Украинской правды"

Детали: В партии сослались на закон "О доступе к публичной информации", согласно которому юрлица, не являющиеся субъектами властных полномочий, обязаны предоставлять информацию только тогда, если это связано с использованием бюджетных средств.

В то же время, в "Слуге народа" говорят, что опрос был оплачен за счет взносов в поддержку партии.

Поэтому в политсиле ответили, что информация о финансировании "5 вопросов от президента" не является публичной информацией.

 

При этом "Слуга народа" заверила, что расходы будут отражены в отчете за 4 квартал года.

"Украинская правда" еще 13 октября, в день, когда президент анонсировал опрос, обратилась в его Офис с перечнем уточнений.

Среди прочего, мы просили сообщить, на какие средства будет проведен опрос, какая сумма на это выделена, и предоставить копию сметы.

В Офисе Зеленского сначала ответили, что продлевают срок рассмотрения запроса до 20 дней вместо 5.

Впоследствии ОП прислал письмо, в котором не ответил ни на один из вопросов и сообщил, что переслал запрос "Слуге народа" как организатору опроса.

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Предыстория:

  • 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса. Сами вопросы он называл потом, один за другим.
  • Эти 5 вопросов касались: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
  • В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
  • Финансировать его должна была партия "Слуга народа". По данным общественной сети "ОПОРА", расходы должны были составить около 103 млн грн. В самой партии сумму не называли.
  • 26 октября "Слуга народа" обнародовала предварительные результаты опроса.

Соня Лукашова, УП
Темы: Слуга народаопрос


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