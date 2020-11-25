Головні новини вівторка і ночі: РФ і план бойовиків, допомога бізнесу

Росія відкрито підтримала план бойовиків на Донбасі, Зеленський анонсував заходи для підтримки бізнесу, — актуальні новини 24 листопада.

Про РФ і план бойовиків

Представник Росії у ТКГ підтримав план дій, запропонований представниками ОРДЛОУ, що мешкають на території, тимчасово непідконтрольній уряду України.

Про заходи для підтримки бізнесу

Зеленський заявив, що до Ради найближчим часом подадуть законопроєкти щодо заходів для підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями, зокрема, ФОПи та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тис грн.

Виплати на допомогу бізнесу, які анонсував президент Володимир Зеленський, пропонуватимуть фінансувати з фонду боротьби з COVID-19.

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