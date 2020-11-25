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Новини 25 листопада: жорсткий карантин на свята, плани Байдена

Середа, 25 листопада 2020, 21:28

Шмигаль не виключає локдауну на зимові свята, Байден озвучив свої кроки на перші 100 днів при владі, — актуальні новини 25 листопада.

Про жорсткий карантин на свята

Кабінет міністрів розглядає жорсткий карантин на новорічні й різдвяні свята як один із варіантів розвитку подій.  

Про плани Байдена

Обраний президентом США Джо Байден заявив, що впродовж своїх перших 100 днів перебування на посаді хоче провести імміграційну реформу, скасувати укази Дональда Трампа про навколишнє середовище і допомогти владі штатів у боротьбі з COVID-19.

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