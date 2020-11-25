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Новости 25 ноября: жесткий карантин на праздники, планы Байдена

Среда, 25 ноября 2020, 21:28

Шмыгаль не исключает локдауна на зимние праздники, Байден озвучил свои шаги на первые 100 дней у власти, — актуальные новости 25 ноября.

О жестком карантине на праздники

Кабинет министров рассматривает жесткий карантин на новогодние и рождественские праздники как один из вариантов развития событий.

О планах Байдена

Избранный президентом США Джо Байден заявил, что в течение своих первых 100 дней пребывания на посту хочет провести иммиграционную реформу, отменить указы Дональда Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с COVID-19.

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