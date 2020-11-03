Тупицький вважає, що під КС збиралися "проплачені радикали"

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив, що під судом протестували проплачені радикали і він звернеться до правоохоронців.

Джерело: брифінг Тупицького 3 листопада

Пряма мова: "Сьогодні у парламенті представник президента закликає "вулицю" розібратися з судом. Яка "вулиця"? Про кого він веде мову? Про штучно створених радикалів, яким проплачують гроші, щоб вони у такий спосіб у правовій державі це робили?"

Деталі: Тупицький заявив, що звернеться до правоохоронців і опублікує кількість рішень КС, які не виконує влада.

За його словами, під КС зібралися радикально настроєні особи, які заявили, що якщо судді КС не підуть у відставку – то "вони почнуть пропадати".

Також він розповів, що до того представники НАЗК ввірвалися до КС і без дозволу там ходили по кабінетах. Також представники НАЗК, за його словами, вибивали двері в будинку судді КС Сліденка.

Голова КС закликав президента Володимира Зеленського і владу не піддаватися емоціям, бо це може призвести до кровопролиття.