Тупицький вважає, що під КС збиралися "проплачені радикали"
Голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив, що під судом протестували проплачені радикали і він звернеться до правоохоронців.
Джерело: брифінг Тупицького 3 листопада в ефірі "Прямого"
Пряма мова: "Сьогодні у парламенті представник президента закликає "вулицю" розібратися з судом. Яка "вулиця"? Про кого він веде мову? Про штучно створених радикалів, яким проплачують гроші, щоб вони у такий спосіб у правовій державі це робили?"
Деталі: Тупицький заявив, що звернеться до правоохоронців і опублікує кількість рішень КС, які не виконує влада.
За його словами, під КС зібралися радикально настроєні особи, які заявили, що якщо судді КС не підуть у відставку – то "вони почнуть пропадати".
Також він розповів, що до того представники НАЗК ввірвалися до КС і без дозволу там ходили по кабінетах. Також представники НАЗК, за його словами, вибивали двері в будинку судді КС Сліденка.
Голова КС закликав президента Володимира Зеленського і владу не піддаватися емоціям, бо це може призвести до кровопролиття.
Передісторія:
- 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. КС пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.
- Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Через рішення КС агентство 28 жовтня закрило доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня за рішенням уряду після засідання Ради національної безпеки та оборони доступ відновили.
- 29 жовтня Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт, який передбачає звільнення суддів Конституційного суду. Голова КС Олександр Тупицький заявив про ознаки конституційного перевороту в цьому документі.
- 2 листопада понад 100 народних депутатів на чолі зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим зареєстрували законопроєкт "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". У ньому не йдеться про звільнення суддів КС у непередбачений законодавством спосіб.
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