Тупицький боїться за свою безпеку
Голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив, що занепокоєний через власну безпеку і вважає, що йому хочуть вручити підозру і відсторонити від посади.
Джерело: брифінг Тупицького 3 листопада в ефірі "Прямого"
Пряма мова: "Щодо моєї особистої безпеки. Я також занепокоєний і також вийшов в ефір, щоб відкрито про це попередити.
Є сфабрикована справа про державну зраду. В чому вона полягає, в тому, що ще за радянських часів я отримав земельну ділянку в Криму і приватизував її і 10 років будував будинок. Після введення в експлуатацію я вніс його в декларацію…
Розуміючи абсурдність цього питання, на правоохоронців починають тиснути, щоб якось сфармазонити підозру. Потім вручити цю підозру і через суд відсторонити мене від посади. Такий був план. Керівник ДБР відмовляється це зробити. Його вчора звільнили. Знайдуть іншого".
Деталі: За його словами, після окупації Криму відбулося зміщення ділянок його і сусідської. Сусід у Криму поставив йому ультиматум щодо розмежування ділянок, інакше - погрожував знести будинок Тупицького.
Тупицький пояснив, що заключив договір з адвокатами, щоб врегулювати це питання. Глава КС заявив, що захищав свою власність у Криму і що це дуже просто "не визнавати" правочини в окупованому Криму, замість того, щоб захищати право власності українців там.
Він також пояснив, що не задекларував будинок, бо не мав правових підстав і мав спір із сусідом.
Тупицький сказав, що для його дискредитації також підняли справи щодо анексії Криму, коли КС став на захист цих порушень. По одній із цих справ він був доповідачем. По двох цих справах - голосував "за". Він додав, що суддя за законом не несе відповідальності за свою позицію.
Голова КС сподівається, що думка представника президента у Раді не відображає думок Зеленського. Представник президента заявив, що в КС є група зрадників, яку очолює Тупицький.
Очільник КС заявив, що для повного щастя лише не вистачає, щоб десь у мережу злили фото його "російського паспорта".
Передісторія:
- 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. КС пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.
- Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Через рішення КС агентство 28 жовтня закрило доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня за рішенням уряду після засідання Ради національної безпеки та оборони доступ відновили.
- 29 жовтня Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт, який передбачає звільнення суддів Конституційного суду. Голова КС Олександр Тупицький заявив про ознаки конституційного перевороту в цьому документі.
- 2 листопада понад 100 народних депутатів на чолі зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим зареєстрували законопроєкт "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". У ньому не йдеться про звільнення суддів КС у непередбачений законодавством спосіб.
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