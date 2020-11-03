Тупицький боїться за свою безпеку

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив, що занепокоєний через власну безпеку і вважає, що йому хочуть вручити підозру і відсторонити від посади.

Джерело: брифінг Тупицького 3 листопада в ефірі "Прямого"

Пряма мова: "Щодо моєї особистої безпеки. Я також занепокоєний і також вийшов в ефір, щоб відкрито про це попередити.

Є сфабрикована справа про державну зраду. В чому вона полягає, в тому, що ще за радянських часів я отримав земельну ділянку в Криму і приватизував її і 10 років будував будинок. Після введення в експлуатацію я вніс його в декларацію…

Розуміючи абсурдність цього питання, на правоохоронців починають тиснути, щоб якось сфармазонити підозру. Потім вручити цю підозру і через суд відсторонити мене від посади. Такий був план. Керівник ДБР відмовляється це зробити. Його вчора звільнили. Знайдуть іншого".

Деталі: За його словами, після окупації Криму відбулося зміщення ділянок його і сусідської. Сусід у Криму поставив йому ультиматум щодо розмежування ділянок, інакше - погрожував знести будинок Тупицького.

Тупицький пояснив, що заключив договір з адвокатами, щоб врегулювати це питання. Глава КС заявив, що захищав свою власність у Криму і що це дуже просто "не визнавати" правочини в окупованому Криму, замість того, щоб захищати право власності українців там.

Він також пояснив, що не задекларував будинок, бо не мав правових підстав і мав спір із сусідом.

Тупицький сказав, що для його дискредитації також підняли справи щодо анексії Криму, коли КС став на захист цих порушень. По одній із цих справ він був доповідачем. По двох цих справах - голосував "за". Він додав, що суддя за законом не несе відповідальності за свою позицію.

Голова КС сподівається, що думка представника президента у Раді не відображає думок Зеленського. Представник президента заявив, що в КС є група зрадників, яку очолює Тупицький.

Очільник КС заявив, що для повного щастя лише не вистачає, щоб десь у мережу злили фото його "російського паспорта".

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