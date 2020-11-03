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Зеленський просить Червоний Хрест посприяти з новим обміном полоненими

Вівторок, 3 листопада 2020, 16:34

Президент Володимир Зеленський попросив Міжнародний комітет Червоного Хреста допомогти з отриманням списків від іншої сторони для пришвидшення обміну за формулою "всіх на всіх".

Джерело: сайт президента із посиланням на зустріч Зеленського з президентом МКЧХ Петером Маурером

Дослівно: "Сторони детально обговорили потребу доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до полонених на тимчасово окупованих територіях, що допоможе ідентифікувати незаконно утримуваних осіб.

Володимир Зеленський подякував за координацію МКЧХ у попередніх процесах взаємного звільнення полонених і попросив сприяти в отриманні списків людей від іншої сторони для пришвидшення обміну за формулою "всіх на всіх".

 

Деталі: Маурер запевнив, що на сьогодні ці питання є пріоритетними для його організації.

Він розповів, що планує візит на Донбас, зокрема на окуповану його частину, щоб побачити реальну ситуацію у регіоні.

Крім того, сторони обговорили процес розмінування на Донбасі. Президент МКЧХ наголосив, що Україна – одна з найбільш замінованих територій світу, і це матиме вплив на багато років уперед.

Українська правда
Теми: ЗеленськийДонбасОРДЛОЧервоний Хрест


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