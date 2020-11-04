Тимошенко тепер курує "регіоналку" в ОПУ замість Трофімова
Середа, 4 листопада 2020, 18:11
Заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко розповів, що посів місце звільненого 4 листопада з посади Сергія Трофімова.
Джерело: Тимошенко в розмові з "Українською правдою"
Пряма мова Тимошенка: "Так, це правда.
Я тепер займаюся регіональною політикою в Офісі згідно з новим розподілом роботи заступників голови ОПУ".
Що було раніше: 4 листопада президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника керівника Офісу президента та призначив його на нову посаду.
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Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що Трофімова можуть звільнити через незадовільну роботу ОПУ з головами обласних держадміністрацій і провал партії "Слуга народу" на місцевих виборах.
- Згодом співрозмовник "Української правди" у команді президента заявив, що Трофімова можуть звільнити із займаної посади, але він надалі працюватиме у відомстві.
- Ексглава Офісу президента Андрій Богдан вважає, що перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов став жертвою підкилимних ігор.
- Антикризовий радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Трофімова звільнили за "певні недопрацювання в регіональній модерації".
Українська правда