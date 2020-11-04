Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Тимошенко тепер курує "регіоналку" в ОПУ замість Трофімова

Середа, 4 листопада 2020, 19:11
КИРИЛО ТИМОШЕНКО. ФОТО: LIGA.NET

Заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко розповів, що посів місце звільненого 4 листопада з посади Сергія Трофімова.

Джерело: Тимошенко в розмові з "Українською правдою"

Пряма мова Тимошенка: "Так, це правда.

Я тепер займаюся регіональною політикою в Офісі згідно з новим розподілом роботи заступників голови ОПУ".

Що було раніше: 4 листопада президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника керівника Офісу президента та призначив його на нову посаду.  

Читайте також: "Війни на Банковій. Як Єрмак з'їдає друзів Зеленського"

Передісторія: 

  • Раніше повідомлялося, що Трофімова можуть звільнити через незадовільну роботу ОПУ з головами обласних держадміністрацій і провал партії "Слуга народу" на місцевих виборах.
  • Згодом співрозмовник "Української правди" у команді президента заявив, що Трофімова можуть звільнити із займаної посади, але він надалі працюватиме у відомстві.
  • Ексглава Офісу президента Андрій Богдан вважає, що перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов став жертвою підкилимних ігор.  
  • Антикризовий радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Трофімова звільнили за "певні недопрацювання в регіональній модерації".

Українська правда
Теми: Офіс президентаАндрій Єрмак


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Влада Польщі оголосила нові обмеження після антирекорду заражень і смертей

Кабмін погодився, щоб Зеленський звільнив трьох голів ОДА після виборів 

Шмигаль: Ми не плануємо локдаун всієї країни, але...

Марків дав перше інтерв’ю і розповів про плани в Україні

Зеленський звільнив Трофімова і дав йому нову посаду

В Україні можуть ввести "карантин вихідного дня" – МОЗ

Усі новини...
Офіс президента
Радник Єрмака пояснив, за що звільнили Трофімова
Зеленський звільнив Трофімова і дав йому нову посаду
Ексглава ОПУ: Трофімов – жертва брехні і підкилимних ігор
Останні новини
20:19
Штаб Трампа вимагатиме перерахунку у Вісконсині, де лідирує Байден
20:04
На закритті міжбанку гривня зміцніла до долара
19:46
ЗСУ обстріляли безпілотник бойовиків, який перетнув лінію розмежування
19:24
Офіційний курс: гривня зміцніла до долара та євро
19:12
Байден отримав рекордну кількість голосів виборців в історії США
19:11
Відтермінування касових апаратів: Гетманцев подякував нардепам за провалене голосування
19:11
Тимошенко тепер курує "регіоналку" в ОПУ замість Трофімова
19:09
Авіаперевезення в Європі можуть відновитися до рівнів 2019 року не раніше 2029 року - прогноз
19:07
Байден виграє у Пенсільванії та може здобути перемогу на виборах - прогноз
19:05
Частка НБУ у підкріпленні банків готівкою зменшилась на 90% з 2016 року
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!