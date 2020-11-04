Тимошенко тепер курує "регіоналку" в ОПУ замість Трофімова

Заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко розповів, що посів місце звільненого 4 листопада з посади Сергія Трофімова.

Джерело: Тимошенко в розмові з "Українською правдою"

Пряма мова Тимошенка: "Так, це правда.

Я тепер займаюся регіональною політикою в Офісі згідно з новим розподілом роботи заступників голови ОПУ".

Що було раніше: 4 листопада президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника керівника Офісу президента та призначив його на нову посаду.

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Передісторія: