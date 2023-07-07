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Майже половина американців хоче молодшого президента, ніж Байден та Трамп

"Європейська правда"П'ятниця, 7 липня 2023, 13:12
Майже половина американців хоче молодшого президента, ніж Байден та Трамп
Фото: Getty Images

Майже половина американців заявили під час опитування, що надали б перевагу президенту віком до 60 років.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить опитування Pew Research Center, повідомляє The Hill.

Зазначається, що 49 відсотків респондентів, не беручи до уваги нинішніх кандидатів, вважають, що найкращий вік для президента – 50 років.

Водночас 24 відсотки хочуть бачити на посаді президента у віці 60 років, і 17 відсотків – у віці 40 років. Лише три відсотки респондентів сказали, що найкращий вік для президента – 70 років і старше.

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Це опитування ілюструє невідповідність між бажанням багатьох американців бачити на посаді очільника держави молодого лідера і віком ймовірних кандидатів у президенти.

Понад третина респондентів у віці 18-29 років сказали, що кращий вік для президента – 40 років, тоді як лише три відсотки респондентів, старших за 70 років, погодилися з цією думкою.

На противагу цьому, 42% найстарших респондентів сказали, що 60 років – кращий вік для президента, тоді як трохи менше чверті наймолодших респондентів відповіли так само.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, що президенту США Байдену 80 років, а провідному республіканському кандидату, колишньому президенту Трампу – 77.

Офіційно про участь у змаганнях за номінацію на президентські вибори 2024 року оголосили, зокрема, колишній віцепрезидент Майк Пенс, колишня губернаторка Південної Кароліни й експосол США в ООН Ніккі Хейлі; підприємець і консервативний політичний активіст Вівек Рамасвемі; колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті, сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт; колишній губернатор штату Арканзас Аса Гатчінсон; радіоведучий Леррі Елдер; губернатор Флориди Рон Десантіс.

Саме останній наразі має другий після Трампа рейтинг і вважається його головним конкурентом за президентську номінацію Республіканської партії.

Теми: СШАопитуванняпрезидентБайден
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