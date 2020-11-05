Рада на тиждень відклала розгляд законів про КС через Дубінського

Верховна Рада змушена перенести на наступний пленарний тиждень розгляд законопроекту про відновлення е-декларування через нардепа Олександра Дубінського, який несподівано подав у Раду альтернативний законопроект.

Джерело: засідання Верховної Ради 5 листопада

Пряма мова спікера ВР Дмитра Разумкова: "У понеділок всі депутатські фракції-групи досягли єдиної позиції щодо законопроекту № 4304 (Про відновлення дії окремих положень закону України "Про запобігання корупції" та ККУ).

Підписалися 126 народних депутатів, але з незрозумілих для мене причин, вчора, після того як був розглянутий цей документ і була досягнута позиція, що цей документ буде розглядатися в залі сьогодні. Після того як профільний комітет його розглянув і запропонував ВР прийняти його за основу і в цілому, один із наших колег, Олександр Дубінський, вніс альтернативний законопроект 4104-1.

Я не буду коментувати цю дію, але Верховна Рада не порушує закони. Ми сьогодні не можемо розглянути цей закон, тому що немає висновку комітету.

Я думаю, ми зараз скоротимо строки і розглянемо цей законопроект на наступному пленарному тижні".

Деталі: Нардепи скоротили на половину строки підготовки законопроектів до першого читання. Це рішення підтримали 292 парламентарі.

Лідери "ЄС" та "Батьківщини" пропонували підготувати законопроект за один день, проте глава ВР заявив, що закон потрібно прийняти згідно з усіх процедур, аби потім його не оскаржили.

Що передувало: 2 листопада на нараді у Разумкова був запропонований механізм повернути е-декларування в первісному вигляді (навіть без виключення для суддів). А потім вже в нормальному режимі міняти закон за 2 місяці.

3 листопада антикорупційний комітет парламенту підтримав законопроєкт спікера Дмитра Разумкова щодо відновлення електронного декларування в первинному вигляді.

Передісторія: