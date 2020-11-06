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В ЄС назвали умову використання Угорщиною несертифікованої вакцини з Росії

П'ятниця, 6 листопада 2020, 14:27
Фото з Twitter ЄП

В Єврокомісії заявили, що держави-члени можуть застосовувати несертифіковані вакцини з третіх країн лише у виняткових випадках.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це сказав представник Єврокомісії під час щоденного брифінгу.

Він наголосив, що безпека є ключовим пріоритетом для ЄС.

"Саме тому, згідно з європейським законодавством, жодний лікарський препарат не може бути присутнім на ринку ЄС без відповідного сертифікату, зробленого після ретельної його оцінки. Тому вакцини мають бути перевірити на безпечність, якість і ефективність", - сказав він.

Європейське агентство з лікарських засобів виконує таку перевірку.

"Є окремі винятки, які дозволяють державам-членам тимчасово використовувати, поширювати несертифіковані продукти у надзвичайних ситуаціях", - зазначив представник Єврокомісії.

За його словами, у таких випадках держави члени беруть на себе відповідальність за тимчасове використання несертифікованих препаратів.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 30 жовтня заявив, що перша партія вакцини проти коронавірусу прибуде в країну в кінці грудня або початку січня.

Орбан сказав, що Угорщина веде переговори з Китаєм і Росією про вакцини, і до весни вона може отримати доступ до двох або трьох різних вакцин. З квітня країна, ймовірно, зможе "оголосити про перемогу над пандемією".

Теми: ЄСУгорщинакоронавірусвакцинаціяРосія


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