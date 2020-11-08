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Стрілянина в Ліоні виявилася помстою: священник мав роман із росіянкою

Неділя, 8 листопада 2020, 18:15
Стрілянина в Ліоні виявилася помстою: священник мав роман із росіянкою

Грецького православного священника у французькому місті Ліон поранили минулого тижня через особисту неприязнь, терористичних мотивів у нападника не було.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.

40-річний підозрюваний, який був затриманий після нападу, повідомив прокурорам, що у священика був роман з його дружиною.

Священик, 52-річний Ніколаос Какавелакіс, був двічі поранений з обріза біля своєї церкви 31 жовтня. Він поговорив з поліцією після виходу з коми в середу.

Стрілянина сталася через кілька днів після того, як три людини були вбиті в результаті ножового нападу в церкві в Ніцці.

Мотиви стрілянини в Ліоні спочатку не були зрозумілі, а правоохоронці почали розслідування замаху на вбивство, і були побоювання, що це також терористичний напад.

Підозрюваний, який, як стверджується, є громадянином Грузії, був затриманий у своєму будинку в Ліоні в п'ятницю.

Прокурор Ліона Ніколя Жаке повідомив, що підозрюваний "виявився чоловіком жінки, у якої був роман з жертвою".

Підозрюваний заявив прокуратурі, що не збирався вбивати священика, у якого були романтичні стосунки з його дружиною, 35-річною росіянкою.

Він також розказав, що після нападу позбувся зброї, викинувши її в річку. Під час обшуку в його домі слідчі знайшли ще одну одиницю зброї, але не ту, яка використовувалася для злочину.

Підозрюваний вже був відомий поліції за водіння автомобіля без посвідчення та незаконне володіння зброєю. 

Теми: Франція
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