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Стрельба в Лионе оказалась местью: у священника был роман с россиянкой

Воскресенье, 8 ноября 2020, 18:15
Стрельба в Лионе оказалась местью: у священника был роман с россиянкой

Греческого православного священника во французском городе Лион ранили на прошлой неделе из-за личной неприязни, террористических мотивов у нападавшего не было.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

40-летний подозреваемый, который был задержан после нападения, сообщил прокурорам, что у священника роман с его женой.

Священник, 52-летний Николаос Какавелакис, был дважды ранен из обреза возле своей церкви 31 октября. 

Стрельба произошла через несколько дней после того, как три человека были убиты в результате ножевого нападения в церкви в Ницце.

Мотивы стрельбы в Лионе поначалу не были ясны, а официальные лица начали расследование покушения на убийство, и были опасения, что это также террористическое нападение.

Но на этой неделе расследование продолжилось, когда священник смог поговорить с полицией.

Подозреваемый, который, как утверждается, является гражданином Грузии, был задержан в своем доме в Лионе в пятницу.

Прокурора Лиона Николя Жаке сообщил, что подозреваемый "оказался мужем женщины, у которой был роман с жертвой".

Подозреваемый заявил прокуратуре, что не собирался убивать священника, у которого были романтические отношения с его женой, 35-летней россиянкой.

Он также рассказал, что после нападения избавился от оружия, выбросив его в реку. Во время обыска в его доме следователи нашли еще одну единицу оружия, но не ту, которое использовалось для преступления.

Подозреваемый уже был известен полиции за вождение автомобиля без водительского удостоверения и незаконное владение оружием.

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Темы: Франция
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