Слугу Єлизавети ІІ судитимуть за крадіжку речей з палацу і продаж їх на eBay

Помічник з організації харчування в Букінгемському палаці зізнався в крадіжці медалей і фотографій з резиденції королеви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

37-річний Адамо Канто визнав себе винним у Вестмінстерському магістратському суді за трьома пунктами звинувачення в крадіжках в період з 11 листопада 2019 року по 7 серпня 2020 року.

Під час пандемії COVID-19 посадові обов’язки Канто були розширені, що надало йому доступ в офіси та інші приміщення, куди раніше він потрапити не міг.

Деякі з вкрадених товарів, вартістю від 10 000 до 100 000 фунтів стерлінгів, були виставлені на продаж на eBay. В цілому 37 предметів були виставлені на продаж "значно нижче" їх справжньої вартості на eBay, а Канто заробив на них 7 741 фунт стерлінгів.

Одним з предметів був фотоальбом королівського державного банкету про візит президента США Дональда Трампа до Британії вартістю 1500 фунтів стерлінгів.

Канто також поцупив офіційні фотографії з автографами герцога Сассекського і герцога і герцогині Кембриджських.

Канто також вкрав медаль Командора Королівського вікторіанського ордена з шафки колишнього офіцера британської армії генерал-майора Річарда Сайкса, яку йому подарувала королева в 2010 році.

Окружний суддя Александр Якобс звільнив Канто під умовну заставу і попередив, що йому загрожує тюремне ув'язнення.