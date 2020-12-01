Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Слугу Єлизавети ІІ судитимуть за крадіжку речей з палацу і продаж їх на eBay

Вівторок, 1 грудня 2020, 10:14

Помічник з організації харчування в Букінгемському палаці зізнався в крадіжці медалей і фотографій з резиденції королеви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

37-річний Адамо Канто визнав себе винним у Вестмінстерському магістратському суді за трьома пунктами звинувачення в крадіжках в період з 11 листопада 2019 року по 7 серпня 2020 року.

Під час пандемії COVID-19 посадові обов’язки Канто були розширені, що надало йому доступ в офіси та інші приміщення, куди раніше він потрапити не міг.

Деякі з вкрадених товарів, вартістю від 10 000 до 100 000 фунтів стерлінгів, були виставлені на продаж на eBay. В цілому 37 предметів були виставлені на продаж "значно нижче" їх справжньої вартості на eBay, а Канто заробив  на них 7 741 фунт стерлінгів.

Одним з предметів був фотоальбом королівського державного банкету про візит президента США Дональда Трампа до Британії вартістю 1500 фунтів стерлінгів.

Канто також поцупив офіційні фотографії з автографами герцога Сассекського і герцога і герцогині Кембриджських.

Канто також вкрав медаль Командора Королівського вікторіанського ордена з шафки колишнього офіцера британської армії генерал-майора Річарда Сайкса, яку йому подарувала королева в 2010 році.

Окружний суддя Александр Якобс звільнив Канто під умовну заставу і попередив, що йому загрожує тюремне ув'язнення.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
Велика Британія
Медична система РФ виявилась неготовою до напливу поранених – розвідка Британії
Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів
Британія дарує Україні 17 пожежних машин
Останні новини
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
Усі новини...
Реклама: