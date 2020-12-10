МОЗ чекає спалаху COVID через свята, тому посилить карантин після них

Міністерство охорони здоров'я прогнозує подальше зростання кількості хворих на COVID-19, але сподівається уповільнити темпи поширення епідемії.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу

Пряма мова: "Незважаючи на те, що ситуація якось стабілізувалася, нам вдалося карантинними обмеженнями збити цю ураганну хвилю коронавірусної хвороби, але кількість хворих, яку ми фіксуємо щодня, вона достатньо велика…

Якщо взяти нашу математичну модель, ми прогнозуємо збільшення кількості захворівших – будемо мати надію, що не ураганними темпами. Крім того, проведення новорічних свят, ми розуміємо, теж дадуть певний спалах і збільшення кількості захворівших.

Крім того, є важлива складова: починаючи з кінця січня починається сезонне зростання кількості хворих на грип. Це додаткове серйозне навантаження на медичну систему. Це також респіраторна хвороба, яка має ускладнення, в тому числі й пневмонію.

Сукупність цих факторів змушує нас із 8 до 24 січня ввести додаткові посилені карантинні заходи".

Деталі: Напередодні Кабінет міністрів ухвалив, що з 8 січня до 24 січня включно буде посилено карантинні обмеження.

У МОЗ очікують, що запровадження посиленого карантину при його дотриманні дозволить знизити до 50% кількість нових випадків інфікування COVID-19.

8-24 січня буде обмежено роботу закладів громадського харчування (крім замовлень додому чи з собою), розважальних закладів, закладів торгівлі непродовольчими товарами, закладів культури, спортивних залів тощо, але працюватиме транспорт, банки, пошта, дитсадки, також буде доступне гірськолижне дозвілля.

Водночас, організація "новорічних ялинок" можлива лише без концертів, а проведення офіційних спортивних заходів – без глядачів.

У новорічну ніч кафе, барам, ресторанам буде дозволено працювати до 1 години ночі.

За словами Степанова, при ухваленні такого рішення в уряді зважали на менталітет і звичні для українців речі.

Загалом карантин рівня "помаранчевої зони" продовжено до 28 лютого 2021 року, але з 1 січня заклади громадського харчування зможуть працювати на годину довше: до 23:00.

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