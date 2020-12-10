Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МОЗ ждет вспышки COVID из-за праздников, поэтому усилит карантин после них

Четверг, 10 декабря 2020, 08:58
МОЗ ждет вспышки COVID из-за праздников, поэтому усилит карантин после них

Министерство здравоохранения прогнозирует дальнейший рост количества больных COVID-19, но надеется замедлить темпы распространения эпидемии.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь: "Несмотря на то, что ситуация как-то стабилизировалась, нам удалось карантинными ограничениями сбить эту ураганную волну коронавирусной болезни, но количество больных, которое мы фиксируем каждый день, достаточно большое...

Если взять нашу математическую модель, мы прогнозируем увеличение количества заболевших – будем надеяться, не ураганными темпами. Кроме того, проведение новогодних праздников, мы понимаем, тоже даст определенную вспышку и увеличение количества заболевших.

Кроме того, важная составляющая: начиная с января начинается сезонный рост количества больных гриппом. Это дополнительная серьезная нагрузка на медицинскую систему. Это тоже респираторная болезнь, которая имеет осложнения, в том числе и пневмонию.

Совокупность этих факторов вынуждает нас с 8 до 24 января ввести дополнительные усиленные карантинные меры".

Детали: Накануне Кабинет министров постановил, что с 8 января по 24 января включительно будут усилены карантинные ограничения.

В Минздраве ожидают, что введение усиленного карантина при его соблюдении позволит снизить до 50% количество новых случаев инфицирования COVID-19.

8-24 января будет ограничена работа заведений общественного питания (кроме заказов на дом или с собой), развлекательных заведений, предприятий торговли непродовольственными товарами, учреждений культуры, спортивных залов и т.п., но будут работать транспорт, банки, почта, детсады, также будет доступен горнолыжный досуг.

 

В то же время, организация "новогодних елок" возможна только без концертов, а проведение официальных спортивных мероприятий – без зрителей.

В новогоднюю ночь кафе, барам, ресторанам будет разрешено работать до 1:00 ночи.

По словам Степанова, при принятии такого решения в правительстве учитывали менталитет и привычные для украинцев вещи.

В целом карантин уровня "оранжевой зоны" продлен до 28 февраля 2021 года, но с 1 января заведения общественного питания смогут работать на час дольше: до 23:00.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинлокдаунСтепановкоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: