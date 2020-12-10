МОЗ ждет вспышки COVID из-за праздников, поэтому усилит карантин после них

Министерство здравоохранения прогнозирует дальнейший рост количества больных COVID-19, но надеется замедлить темпы распространения эпидемии.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь: "Несмотря на то, что ситуация как-то стабилизировалась, нам удалось карантинными ограничениями сбить эту ураганную волну коронавирусной болезни, но количество больных, которое мы фиксируем каждый день, достаточно большое...

Если взять нашу математическую модель, мы прогнозируем увеличение количества заболевших – будем надеяться, не ураганными темпами. Кроме того, проведение новогодних праздников, мы понимаем, тоже даст определенную вспышку и увеличение количества заболевших.

Кроме того, важная составляющая: начиная с января начинается сезонный рост количества больных гриппом. Это дополнительная серьезная нагрузка на медицинскую систему. Это тоже респираторная болезнь, которая имеет осложнения, в том числе и пневмонию.

Совокупность этих факторов вынуждает нас с 8 до 24 января ввести дополнительные усиленные карантинные меры".

Детали: Накануне Кабинет министров постановил, что с 8 января по 24 января включительно будут усилены карантинные ограничения.

В Минздраве ожидают, что введение усиленного карантина при его соблюдении позволит снизить до 50% количество новых случаев инфицирования COVID-19.

8-24 января будет ограничена работа заведений общественного питания (кроме заказов на дом или с собой), развлекательных заведений, предприятий торговли непродовольственными товарами, учреждений культуры, спортивных залов и т.п., но будут работать транспорт, банки, почта, детсады, также будет доступен горнолыжный досуг.

В то же время, организация "новогодних елок" возможна только без концертов, а проведение официальных спортивных мероприятий – без зрителей.

В новогоднюю ночь кафе, барам, ресторанам будет разрешено работать до 1:00 ночи.

По словам Степанова, при принятии такого решения в правительстве учитывали менталитет и привычные для украинцев вещи.

В целом карантин уровня "оранжевой зоны" продлен до 28 февраля 2021 года, но с 1 января заведения общественного питания смогут работать на час дольше: до 23:00.

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