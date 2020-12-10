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МОЗ ждет вспышки COVID из-за праздников, поэтому усилит карантин после них

Четверг, 10 декабря 2020, 09:58

Министерство здравоохранения прогнозирует дальнейший рост количества больных COVID-19, но надеется замедлить темпы распространения эпидемии.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь: "Несмотря на то, что ситуация как-то стабилизировалась, нам удалось карантинными ограничениями сбить эту ураганную волну коронавирусной болезни, но количество больных, которое мы фиксируем каждый день, достаточно большое...

Если взять нашу математическую модель, мы прогнозируем увеличение количества заболевших – будем надеяться, не ураганными темпами. Кроме того, проведение новогодних праздников, мы понимаем, тоже даст определенную вспышку и увеличение количества заболевших.

Кроме того, важная составляющая: начиная с января начинается сезонный рост количества больных гриппом. Это дополнительная серьезная нагрузка на медицинскую систему. Это тоже респираторная болезнь, которая имеет осложнения, в том числе и пневмонию.

Совокупность этих факторов вынуждает нас с 8 до 24 января ввести дополнительные усиленные карантинные меры".

Алена Рощенко, УП
Темы: карантинлокдаунСтепановкоронавирусCovid-2019


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