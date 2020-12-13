Мін'юст США цікавиться роботою Хантера Байдена в Burisma – AP
В рамках податкового розслідування проти сина обраного президента США Джо Байдена, Хантера Байдена, Мін'юст США запросив інформацію про його співпрацю з більш ніж 20 організаціями, включаючи українську газову компанію Burisma.
Джерело: Associated Press із посиланням на джерело, знайоме з податковим розслідуванням Міністерства юстиції США щодо Хантера Байдена
Деталі: Інформація про організації, з якими були пов'язані фінансові операції Байдена-молодшого, була запитана в повістці, врученій у вівторок.
При цьому не зрозуміло, чи є робота Хантера Байдена в українській компанії Burisma центральною частиною федерального розслідування або ж прокуратура просто шукає інформацію про всі його джерела доходу за останні роки.
Крім запиту, пов'язаного з Burisma, у повістці також запитується інформація про ділові відносини Хантера Байдена з Китаєм та інші фінансові операції.
Розслідування було розпочато в 2018 році, за рік до того, як Джо Байден оголосив про своє висунення на пост президента. У якийсь момент розслідування федеральні прокурори також вивчали потенційні злочини щодо відмивання грошей, повідомили AP двоє людей, знайомих із цим питанням.
Хантер Байден сказав, що дізнався про розслідування лише у вівторок.
Що передувало: 10 грудня Хантер Байден, син майбутнього президента США Джо Байдена, повідомив, що перебуває під слідством через начебто податкові злочини. За його словами, про справу він дізнався 8 грудня. ЇЇ ведуть федеральні прокурори штату Делавер.
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Передісторія:
- Хантер Байден у 2014 році став одним із членів Наглядової ради компанії Burisma, яка належить українському мільйонеру Миколі Злочевському та у часи генпрокурора Віктора Шокіна була об’єктом кількох кримінальних справ.
- 16 лютого 2016 року президент Петро Порошенко попросив Шокіна піти з посади, бо його відомство "не змогло заручитися довірою суспільства".
- У 2018 році Джо Байден розповів, що погрожував українським лідерам не дати кредит, якщо вони не звільнять Шокіна. Після цього Шокін заявив, що був змушений припинити розслідування стосовно компанії Burisma під тиском з боку США.
- У квітні 2020 року суддя Печерського суду столиці Сергій Вовк зобов’язав офіс генпрокурора розпочати справу щодо втручання колишнього віце-президента США Джо Байдена у діяльність ексгенпрокурора України Віктора Шокіна.
- 10 листопада стало відомо, що Національна поліція закрила кримінальне провадження щодо Джо Байдена, яке було відкрито за заявою Шокіна.