Мін'юст США цікавиться роботою Хантера Байдена в Burisma – AP

В рамках податкового розслідування проти сина обраного президента США Джо Байдена, Хантера Байдена, Мін'юст США запросив інформацію про його співпрацю з більш ніж 20 організаціями, включаючи українську газову компанію Burisma.

Джерело: Associated Press із посиланням на джерело, знайоме з податковим розслідуванням Міністерства юстиції США щодо Хантера Байдена

Деталі: Інформація про організації, з якими були пов'язані фінансові операції Байдена-молодшого, була запитана в повістці, врученій у вівторок.

При цьому не зрозуміло, чи є робота Хантера Байдена в українській компанії Burisma центральною частиною федерального розслідування або ж прокуратура просто шукає інформацію про всі його джерела доходу за останні роки.

Крім запиту, пов'язаного з Burisma, у повістці також запитується інформація про ділові відносини Хантера Байдена з Китаєм та інші фінансові операції.

Розслідування було розпочато в 2018 році, за рік до того, як Джо Байден оголосив про своє висунення на пост президента. У якийсь момент розслідування федеральні прокурори також вивчали потенційні злочини щодо відмивання грошей, повідомили AP двоє людей, знайомих із цим питанням.

Хантер Байден сказав, що дізнався про розслідування лише у вівторок.

Що передувало: 10 грудня Хантер Байден, син майбутнього президента США Джо Байдена, повідомив, що перебуває під слідством через начебто податкові злочини. За його словами, про справу він дізнався 8 грудня. ЇЇ ведуть федеральні прокурори штату Делавер.

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