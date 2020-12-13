Минюст США интересуется работой Хантера Байдена в Burisma – AP

В рамках налогового расследования против сына избранного президента США Джо Байдена, Хантера Байдена, Минюст США запросил информацию о его сотрудничестве с более чем 20 организациями, включая украинскую газовую компанию Burisma.

Источник: Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с налоговым расследованием Министерства юстиции США в отношении Хантера Байдена

Детали: Информация об организациях, с которыми были связаны финансовые операции Байдена-младшего, запрашивалась в повестке, врученной во вторник.

При этом неясно, является ли работа Хантера Байдена в украинской компании Burisma центральной частью федерального расследования или же прокуратура просто ищет информацию обо всех его источниках дохода в последние годы.

Помимо запроса, связанного с Burisma, в повестке также запрашивается информация о деловых отношениях Хантера Байдена с Китаем и других финансовых операциях.

Расследование было начато в 2018 году, за год до того, как Джо Байден объявил о своем выдвижении на пост президента. В какой-то момент расследования федеральные прокуроры также изучали потенциальные преступления по отмыванию денег, сообщили AP два человека, знакомых с этим вопросом.

Хантер Байден сказал, что узнал о расследовании только во вторник.

Что предшествовало: 10 декабря Хантер Байден, сын будущего президента США Джо Байдена, сообщил, что находится под следствием за якобы налоговые преступления. По его словам, о деле он узнал 8 декабря. Его ведут федеральные прокуроры штата Делавэр.

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