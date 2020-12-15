Навальний – про замах на нього: Путін керує цією ситуацією

Опозиційний російський політик Олексій Навальний впевнений, що замах на нього, влаштований співробітниками ФСБ, був санкціонований президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело: Навальний в ефірі радіостанції "Ехо Москви"

Пряма мова: "У мене немає ні найменших сумнівів, що Путін керує цією ситуацією. Ми тут бачимо операцію довжиною майже 4 роки, в якій задіяні десятки людей, в тому числі кілька генералів ФСБ ".

Деталі: На думку Навального, це була запланована і чітка операція, яку ФСБ здійснювала саме як державне завдання.

Він зазначив, що "директор ФСБ Олександр Бортніков ніколи б не зробив це без наказу Путіна, тому що це справжній терористичний акт за Кримінальним кодексом".

Влада Росії раніше неодноразово заперечували причетність до замаху на Навального, а також ставила під сумнів сам факт отруєння політика.

Що було раніше: Bellingcat і The Insider у співпраці з Der Spiegel і CNN з'ясували, що до отруєння відомого російського опозиційного політика Олексія Навального речовиною "Новічок" в аеропорту Томська причетна Федеральна служба безпеки Росії.

Видання Times з посиланням на анонімні джерела в західній розвідці повідомляло, що агенти російської держбезпеки намагалися повторно отруїти російського опозиціонера Олексія Навального перед його відльотом до Берліна.

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