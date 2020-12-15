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Навальний – про замах на нього: Путін керує цією ситуацією

Вівторок, 15 грудня 2020, 10:28

Опозиційний російський політик Олексій Навальний впевнений, що замах на нього, влаштований співробітниками ФСБ, був санкціонований президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело: Навальний в ефірі радіостанції "Ехо Москви"

Пряма мова: "У мене немає ні найменших сумнівів, що Путін керує цією ситуацією. Ми тут бачимо операцію довжиною майже 4 роки, в якій задіяні десятки людей, в тому числі кілька генералів ФСБ ".

Деталі: На думку Навального, це була запланована і чітка операція, яку ФСБ здійснювала саме як державне завдання.

Він зазначив, що "директор ФСБ Олександр Бортніков ніколи б не зробив це без наказу Путіна, тому що це справжній терористичний акт за Кримінальним кодексом".

Влада Росії раніше неодноразово заперечували причетність до замаху на Навального, а також ставила під сумнів сам факт отруєння політика.

Що було раніше: Bellingcat і The Insider у співпраці з Der Spiegel і CNN з'ясували, що до отруєння відомого російського опозиційного політика Олексія Навального речовиною "Новічок" в аеропорту Томська причетна Федеральна служба безпеки Росії. 

Видання Times з посиланням на анонімні джерела в західній розвідці повідомляло, що агенти російської держбезпеки намагалися повторно отруїти російського опозиціонера Олексія Навального перед його відльотом до Берліна.

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Передісторія:

  • Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
  • 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
  • Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
  • Президент РФ Володимир Путін нібито заперечував отруєння Навального і презирливо відгукувався про нього в розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном.

 

Теми: НавальнийПутінРосія


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