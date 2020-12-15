Навальный – о покушении на него: Путин управляет этой ситуацией

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный уверен, что покушение на него, устроенное сотрудниками ФСБ, было санкционировано президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: Навальный в эфире радиостанции "Эхо Москвы"

Прямая речь: "У меня нет ни малейших сомнений, что Путин управляет этой ситуацией. Мы здесь видим операцию длиной почти 4 года, в которой задействованы десятки людей, в том числе несколько генералов ФСБ".

Детали: По мнению Навального, это была запланированная и четкая операция, которую ФСБ осуществляло именно как государственную задачу.

Он отметил, что "директор ФСБ Александр Бортников никогда бы не сделал это без приказа Путина, потому что это настоящий террористический акт по Уголовному кодексу".

Власти России ранее неоднократно отрицали причастность к покушению на Навального, а также ставили под сомнение сам факт отравления политика.

Что было раньше: Bellingcat и The Insider в сотрудничестве с Der Spiegel и CNN выяснили, что к отравлению известного российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом "Новичок" в аэропорту Томска причастна Федеральная служба безопасности России.

Издание Times со ссылкой на анонимные источники в разведке сообщило, что агенты российской госбезопасности пытались повторно отравить оппозиционера Алексея Навального перед его отлетом в Берлин.

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