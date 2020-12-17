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Путин о Навальном: Если бы хотели травить, довели бы до конца. Кому он нужен

Четверг, 17 декабря 2020, 11:35
Путин о Навальном: Если бы хотели травить, довели бы до конца. Кому он нужен
РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование о возможной причастности сотрудников ФСБ к отравлению оппозиционера Алексея Навального, заявив, что оппозиционер пользуется поддержкой спецслужб США.

Источник: Путин во время большой пресс-конференции 17 декабря

Детали: Путин не произносил фамилию Навального, ограничившись "пациентом берлинской клиники". Расследование о причасности ФСБ РФ к отравлению он назвал "легализацией материалов американских спецслужб".

Прямая речь: "Этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США. Это совем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то. Если бы уж хотели, так наверное довели бы до конца...

А так его жена ко мне обратилась, и я в тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию".

Что было раньше: Bellingcat и The Insider в сотрудничестве с Der Spiegel и CNN выяснили, что к отравлению известного российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом "Новичок" в аэропорту Томска причастна Федеральная служба безопасности России.

Издание Times со ссылкой на анонимные источники в разведке сообщило, что агенты российской госбезопасности пытались повторно отравить Навального перед его отлетом в Берлин. 

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Предыстория:

  • Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
  • 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
  • Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
  • Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
  • Президент РФ Владимир Путин отрицал отравлениие Навального и презрительно отзывался о нем в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Украинская правда

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Темы: ПутинНавальный
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