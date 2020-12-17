Путин о Навальном: Если бы хотели травить, довели бы до конца. Кому он нужен

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование о возможной причастности сотрудников ФСБ к отравлению оппозиционера Алексея Навального, заявив, что оппозиционер пользуется поддержкой спецслужб США.

Источник: Путин во время большой пресс-конференции 17 декабря

Детали: Путин не произносил фамилию Навального, ограничившись "пациентом берлинской клиники". Расследование о причасности ФСБ РФ к отравлению он назвал "легализацией материалов американских спецслужб".

Прямая речь: "Этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США. Это совем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то. Если бы уж хотели, так наверное довели бы до конца...

А так его жена ко мне обратилась, и я в тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию".