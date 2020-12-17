У Зеленського відреагували на смерть Кернеса: "Ставлення до нього не було однозначним"

В Офісі президента Володимира Зеленського відзначили, що до покійного міського голови Харкова Геннадія Кернеса неоднозначне ставлення у суспільства, але він працював на благо свого міста.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Дослівно: "Ставлення до Геннадія Кернеса в нашому суспільстві не було, та й не могло бути однозначним. Це зрозуміло. Він пройшов такий шлях у житті, який точно виключає одностайність у його оцінках.

Проте в нього було бачення розвитку свого міста, і саме як міський голова він працював, вкладаючи у Харків усі свої емоції та компетенції. Люди це цінували. Люди обирали саме його міським головою".

Деталі: В ОП додали, що якщо наступний міський голова Харкова зможе забезпечити якість управління міським господарством і такий самий соціально орієнтований зміст міської політики як це було при Кернесі, то це буде мінімумом для пам’яті про покійного мера.

Що було раніше: Зранку 17 грудня 2020 року стало відомо, що мер Харкова Геннадій Кернес, який лікувався від коронавірусу в Німеччині, помер.

До того у Харківського міського голови відмовили нирки.

Голова правління "ОПОРИ" Ольга Айвазовська повідомила, що за законом про місцеве самоврядування, у разі смерті міського голови повноваження мера здійснює секретар відповідної міської ради.

9 грудня секретарем міськради Харкова обрали Ігоря Терехова, якому раніше пророкували крісло голови Харківської ОДА.

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У своїй банці павук. Харків Геннадія Кернеса

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