У Зеленского отреагировали на смерть Кернеса: "Отношение к нему не было однозначным"

В Офисе президента Владимира Зеленского отметили, что к покойному городскому главе Харькова Геннадия Кернеса неоднозначное отношение у общества, но он работал на благо своего города.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Дословно: "Отношение к Геннадию Кернесу в нашем обществе не было, да и не могло быть однозначным. Это понятно. Он прошел такой путь в жизни, который точно исключает единодушие в его оценках.

Однако у него было видение развития своего города, и именно как городской голова он работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции. Люди это ценили. Люди выбрали именно его городским головой".

Детали: В ОП добавили, что если следующий мэр Харькова сможет обеспечить качество управления городским хозяйством и так же социально-ориентированное содержание городской политики как это было при Кернесе, то это будет минимумом для памяти о покойном мэре.

Что было раньше: Утром 17 декабря 2020 года стало известно, что мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечился от коронавируса в Германии, умер.

До этого у Харьковского городского головы отказали почки.

Председатель правления "ОПОРЫ" Ольга Айвазовская сообщила, что по закону о местном самоуправлении, в случае смерти городского головы полномочия мэра осуществляет секретарь соответствующего городского совета.

9 декабря секретарем горсовета Харькова выбрали Игоря Терехова, которому ранее прочили кресло председателя Харьковской ОГА.

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В своей банке паук. Харьков Геннадия Кернеса

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