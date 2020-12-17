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Таран кличе Бутусова на зустріч: конфлікт назвали "емоційним"

Четвер, 17 грудня 2020, 20:22

Міністерство оборони заявило, що глава відомства Андрій Таран зустрінеться з журналістом Юрієм Бутусовим 19 грудня.

Джерело: пресслужба Міноборони

Дослівно: "Зустріч міністра оборони з Бутусовим відбудеться цієї суботи, 19 грудня.

Будуть предметно обговорені перспективи подальшої співпраці. Тональність попереднього дискурсу була емоційною і недоречною. Міноборони вітає взаємну готовність до діалогу".

Деталі: Бутусов наразі не повідомив нічого ні щодо зустрічі, ні щодо запрошення.

Нагадаємо

Українська правда
Теми: МіноборониТаран Андрій


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