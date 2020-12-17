Таран кличе Бутусова на зустріч: конфлікт назвали "емоційним"
Четвер, 17 грудня 2020, 20:22
Міністерство оборони заявило, що глава відомства Андрій Таран зустрінеться з журналістом Юрієм Бутусовим 19 грудня.
Джерело: пресслужба Міноборони
Дослівно: "Зустріч міністра оборони з Бутусовим відбудеться цієї суботи, 19 грудня.
Будуть предметно обговорені перспективи подальшої співпраці. Тональність попереднього дискурсу була емоційною і недоречною. Міноборони вітає взаємну готовність до діалогу".
Деталі: Бутусов наразі не повідомив нічого ні щодо зустрічі, ні щодо запрошення.
Нагадаємо:
- 8 грудня Міністерство оборони запропонувало роботу Бутусову, який критикує роботу відомства.
- Того ж дня Бутусов заявив, що згоден працювати в Міністерстві оборони, чекає зустрічі з міністром чи президентом і має програму дій.
- 9 грудня пізно увечері Міноборони опублікувало заяву, в якій запросило Бутусова на співбесіду і обіцяло пояснити різницю "різницю між Міноборони та Генштабом".
- Пізніше у відомстві заявили, що кадрові служби поспілкувалися з Бутусовим, але нібито не знайшли вакансій для нього, які б влаштували усіх.
- Бутусов заявив, що подає в суд на відомство і буде вимагати вибачень.
Українська правда