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Таран зовет Бутусова на встречу: конфликт назвали "эмоциональным"

Четверг, 17 декабря 2020, 19:22
Таран зовет Бутусова на встречу: конфликт назвали эмоциональным

Министерство обороны заявило, что глава ведомства Андрей Таран встретится с журналистом Юрием Бутусовым 19 декабря.

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: "Встреча министра обороны с Бутусовым состоится в эту субботу, 19 декабря.

Будут предметно обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества. Тональность предварительного дискурса была эмоциональной и неуместной. Минобороны приветствует взаимную готовность к диалогу".

Детали: Бутусов пока не обнародовал информации ни о встрече, ни о приглашении.

Напомним: 

  • Министерство обороны предложило работу журналисту Юрию Бутусову, который критикует работу ведомства.
  • Позже Бутусов написал в Facebook, что принимает предложение Минобороны, ждет приглашения к министру или к президенту.
  • 9 декабря поздно вечером Минобороны опубликовало заявление, в котором пригласило Бутусова на собеседование и обещало объяснить разницу "разницу между Минобороны и Генштабом".
  • Позже в ведомстве заявили, что кадровые службы пообщались с Бутусовым, но якобы не нашли вакансий для него, которые бы устроили всех.
  • В министерстве заявили: "Порядок назначения на должность не предусматривает исключений ни для людей, которые считают, что министр обороны может назначать "министра обороны", ни для авторов чудесных "программ", в которых советы космического масштаба граничат с космического масштаба некомпетентностью, ни для людей с "комплексом Наполеона".
  • Бутусов сказал, что подает в суд на Минобороны и будет требовать извинений.

Украинская правда
Темы: МинобороныТаран Андрей
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