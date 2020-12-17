Таран зовет Бутусова на встречу: конфликт назвали "эмоциональным"

Министерство обороны заявило, что глава ведомства Андрей Таран встретится с журналистом Юрием Бутусовым 19 декабря.

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: "Встреча министра обороны с Бутусовым состоится в эту субботу, 19 декабря.

Будут предметно обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества. Тональность предварительного дискурса была эмоциональной и неуместной. Минобороны приветствует взаимную готовность к диалогу".

Детали: Бутусов пока не обнародовал информации ни о встрече, ни о приглашении.

Напомним: