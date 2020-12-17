Таран зовет Бутусова на встречу: конфликт назвали "эмоциональным"
Четверг, 17 декабря 2020, 20:22
Министерство обороны заявило, что глава ведомства Андрей Таран встретится с журналистом Юрием Бутусовым 19 декабря.
Источник: пресс-служба Минобороны
Дословно: "Встреча министра обороны с Бутусовым состоится в эту субботу, 19 декабря.
Будут предметно обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества. Тональность предварительного дискурса была эмоциональной и неуместной. Минобороны приветствует взаимную готовность к диалогу".
Детали: Бутусов пока не обнародовал информации ни о встрече, ни о приглашении.
Напомним:
- Министерство обороны предложило работу журналисту Юрию Бутусову, который критикует работу ведомства.
- Позже Бутусов написал в Facebook, что принимает предложение Минобороны, ждет приглашения к министру или к президенту.
- 9 декабря поздно вечером Минобороны опубликовало заявление, в котором пригласило Бутусова на собеседование и обещало объяснить разницу "разницу между Минобороны и Генштабом".
- Позже в ведомстве заявили, что кадровые службы пообщались с Бутусовым, но якобы не нашли вакансий для него, которые бы устроили всех.
- В министерстве заявили: "Порядок назначения на должность не предусматривает исключений ни для людей, которые считают, что министр обороны может назначать "министра обороны", ни для авторов чудесных "программ", в которых советы космического масштаба граничат с космического масштаба некомпетентностью, ни для людей с "комплексом Наполеона".
- Бутусов сказал, что подает в суд на Минобороны и будет требовать извинений.
Украинская правда