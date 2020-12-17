Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Я не причетний": Трамп про можливе переслідування сина Байдена

Четвер, 17 грудня 2020, 23:55

Президент Дональд Трамп запевняє, що не має жодного відношення до розслідування щодо сина новообраного президента Джо Байдена, Гантера.

Джерело: Трамп у Twitter, "Голос Америки"

Пряма мова Трампа: "Я не маю відношення до можливого судового переслідування Гантера Байдена або сім'ї Байдена. Це просто чергові фейкові новини. Насправді мені дуже сумно на це дивитися".

Деталі: Зазначається, що ця заява може бути реакцією на повідомлення ЗМІ, що Трамп прагне призначити спеціального прокурора для розслідування щодо Гантера Байдена.

Що передувало: 10 грудня Хантер Байден, син майбутнього президента США Джо Байдена, повідомив, що перебуває під слідством через начебто податкові злочини. За його словами, про справу він дізнався 8 грудня. ЇЇ ведуть федеральні прокурори штату Делавер.

Читайте також: Байден, Злочевський та Манафорт. Як давня українська історія може погубити Трампа 

Передісторія:

  • Хантер Байден у 2014 році став одним із членів Наглядової ради компанії Burisma, яка належить українському мільйонеру Миколі Злочевському та у часи генпрокурора Віктора Шокіна була об’єктом кількох кримінальних справ.
  • 16 лютого 2016 року президент Петро Порошенко попросив Шокіна піти з посади, бо його відомство "не змогло заручитися довірою суспільства".
  • У 2018 році Джо Байден розповів, що погрожував українським лідерам не дати кредит, якщо вони не звільнять Шокіна. Після цього Шокін заявив, що був змушений припинити розслідування стосовно компанії Burisma під тиском з боку США.
  • У квітні 2020 року суддя Печерського суду столиці Сергій Вовк зобов’язав офіс генпрокурора розпочати справу щодо втручання колишнього віце-президента США Джо Байдена у діяльність ексгенпрокурора України Віктора Шокіна.
  • 10 листопада стало відомо, що Національна поліція закрила кримінальне провадження щодо Джо Байдена, яке було відкрито за заявою Шокіна.

Теми: ТрампБайденСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоКомпанії, дотичні до Медведчука і Козака, будують дорогу між Росією і Китаєм – "Схеми"

Новини 17 грудня: смерть Кернеса, призначення в Кабміні

Україна насправді має контракти для купівлі вакцин лише для 2 млн населення – Bloomberg

НАБУ прийшло з обшуками в Мінкульт

Рада призначила Шкарлета на посаду міністра освіти України

Рада провалила призначення Вітренка міністром енергетики

Усі новини...
Трамп
Путін сказав Шнурову, що не буде працевлаштовувати Трампа
Трамп знову заявив про "найкорумпованіші вибори" в історії США
Трамп не буде робити щеплення від коронавірусу одним з перших
Останні новини
06:07
МВС Білорусі та Росгвардія уклали угоду про співпрацю
05:01
COVID-19: світ встановив новий абсолютний рекорд з кількості заражень за добу 
03:59
Вакцина від Moderna пройшла перший етап затвердження у США
03:03
ОновленоУ Харкові оголосили жалобу
02:22
ФотоОстанній (26-й) запуск SpaceX у 2020 році заплановано на 18 грудня
01:18
Три штати США зазнали кібератаки з боку росіян – Bloomberg
00:18
За добу в Європі майже чверть мільйона випадків COVID
23:55
"Я не причетний": Трамп про можливе переслідування сина Байдена
23:28
Голову облради Запоріжжя визнали нелегітимним і обрали нового
22:44
Зеленський започаткував соцпроєкт, щоб заохотити українців більше рухатися
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!