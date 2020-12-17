"Я не причетний": Трамп про можливе переслідування сина Байдена

Президент Дональд Трамп запевняє, що не має жодного відношення до розслідування щодо сина новообраного президента Джо Байдена, Гантера.

Джерело: Трамп у Twitter, "Голос Америки"

Пряма мова Трампа: "Я не маю відношення до можливого судового переслідування Гантера Байдена або сім'ї Байдена. Це просто чергові фейкові новини. Насправді мені дуже сумно на це дивитися".

Деталі: Зазначається, що ця заява може бути реакцією на повідомлення ЗМІ, що Трамп прагне призначити спеціального прокурора для розслідування щодо Гантера Байдена.

Що передувало: 10 грудня Хантер Байден, син майбутнього президента США Джо Байдена, повідомив, що перебуває під слідством через начебто податкові злочини. За його словами, про справу він дізнався 8 грудня. ЇЇ ведуть федеральні прокурори штату Делавер.

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