"Я не причетний": Трамп про можливе переслідування сина Байдена
Президент Дональд Трамп запевняє, що не має жодного відношення до розслідування щодо сина новообраного президента Джо Байдена, Гантера.
Джерело: Трамп у Twitter, "Голос Америки"
Пряма мова Трампа: "Я не маю відношення до можливого судового переслідування Гантера Байдена або сім'ї Байдена. Це просто чергові фейкові новини. Насправді мені дуже сумно на це дивитися".
Деталі: Зазначається, що ця заява може бути реакцією на повідомлення ЗМІ, що Трамп прагне призначити спеціального прокурора для розслідування щодо Гантера Байдена.
Що передувало: 10 грудня Хантер Байден, син майбутнього президента США Джо Байдена, повідомив, що перебуває під слідством через начебто податкові злочини. За його словами, про справу він дізнався 8 грудня. ЇЇ ведуть федеральні прокурори штату Делавер.
Читайте також: Байден, Злочевський та Манафорт. Як давня українська історія може погубити Трампа
Передісторія:
- Хантер Байден у 2014 році став одним із членів Наглядової ради компанії Burisma, яка належить українському мільйонеру Миколі Злочевському та у часи генпрокурора Віктора Шокіна була об’єктом кількох кримінальних справ.
- 16 лютого 2016 року президент Петро Порошенко попросив Шокіна піти з посади, бо його відомство "не змогло заручитися довірою суспільства".
- У 2018 році Джо Байден розповів, що погрожував українським лідерам не дати кредит, якщо вони не звільнять Шокіна. Після цього Шокін заявив, що був змушений припинити розслідування стосовно компанії Burisma під тиском з боку США.
- У квітні 2020 року суддя Печерського суду столиці Сергій Вовк зобов’язав офіс генпрокурора розпочати справу щодо втручання колишнього віце-президента США Джо Байдена у діяльність ексгенпрокурора України Віктора Шокіна.
- 10 листопада стало відомо, що Національна поліція закрила кримінальне провадження щодо Джо Байдена, яке було відкрито за заявою Шокіна.