Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Я не причетний": Трамп про можливе переслідування сина Байдена

Четвер, 17 грудня 2020, 22:55
Я не причетний: Трамп про можливе переслідування сина Байдена

Президент Дональд Трамп запевняє, що не має жодного відношення до розслідування щодо сина новообраного президента Джо Байдена, Гантера.

Джерело: Трамп у Twitter, "Голос Америки"

Пряма мова Трампа: "Я не маю відношення до можливого судового переслідування Гантера Байдена або сім'ї Байдена. Це просто чергові фейкові новини. Насправді мені дуже сумно на це дивитися".

Деталі: Зазначається, що ця заява може бути реакцією на повідомлення ЗМІ, що Трамп прагне призначити спеціального прокурора для розслідування щодо Гантера Байдена.

Що передувало: 10 грудня Хантер Байден, син майбутнього президента США Джо Байдена, повідомив, що перебуває під слідством через начебто податкові злочини. За його словами, про справу він дізнався 8 грудня. ЇЇ ведуть федеральні прокурори штату Делавер.

Читайте також: Байден, Злочевський та Манафорт. Як давня українська історія може погубити Трампа 

Передісторія:

  • Хантер Байден у 2014 році став одним із членів Наглядової ради компанії Burisma, яка належить українському мільйонеру Миколі Злочевському та у часи генпрокурора Віктора Шокіна була об’єктом кількох кримінальних справ.
  • 16 лютого 2016 року президент Петро Порошенко попросив Шокіна піти з посади, бо його відомство "не змогло заручитися довірою суспільства".
  • У 2018 році Джо Байден розповів, що погрожував українським лідерам не дати кредит, якщо вони не звільнять Шокіна. Після цього Шокін заявив, що був змушений припинити розслідування стосовно компанії Burisma під тиском з боку США.
  • У квітні 2020 року суддя Печерського суду столиці Сергій Вовк зобов’язав офіс генпрокурора розпочати справу щодо втручання колишнього віце-президента США Джо Байдена у діяльність ексгенпрокурора України Віктора Шокіна.
  • 10 листопада стало відомо, що Національна поліція закрила кримінальне провадження щодо Джо Байдена, яке було відкрито за заявою Шокіна.

Теми: ТрампБайденСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Трамп
Трамп не зміг оскаржити виплату $5 млн письменниці, яка звинуватила його в домаганнях
Я попрошу Європу заплатити США за зброю, відправлену в Україну – Трамп
Трамп пояснив, як хоче змусити Зеленського й Путіна укласти мирну угоду
Останні новини
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
Усі новини...
Реклама: