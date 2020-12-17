"Я не причастен": Трамп о возможном преследовании сына Байдена

Президент Дональд Трамп уверяет, что не имеет никакого отношения к расследованию в отношении сына новоизбранного президента Джо Байдена, Хантера.

Источник: Трамп в Twitter, "Голос Америки"

Прямая речь Трампа: "Я не имею отношения к возможному судебному преследованию Хантера Байдена или семьи Байдена. Это просто очередные фейковые новости. На самом деле мне очень грустно на это смотреть".

Детали: Отмечается, что это заявление может быть реакцией на сообщения СМИ, что Трамп хочет назначить специального прокурора для расследования по Хантеру Байдену.

Associated Press сообщал, что Минюст США запросил информацию о сотрудничестве Байдена с более чем 20 организациями, включая украинскую газовую компанию Burisma.

Что предшествовало: 10 декабря Хантер Байден, сын будущего президента США Джо Байдена, сообщил, что находится под следствием за якобы налоговые преступления. По его словам, о деле он узнал 8 декабря. Его ведут федеральные прокуроры штата Делавэр.

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