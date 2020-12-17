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"Я не причастен": Трамп о возможном преследовании сына Байдена

Четверг, 17 декабря 2020, 23:55

Президент Дональд Трамп уверяет, что не имеет никакого отношения к расследованию в отношении сына новоизбранного президента Джо Байдена, Хантера.

Источник: Трамп в Twitter, "Голос Америки"

Прямая речь Трампа: "Я не имею отношения к возможному судебному преследованию Хантера Байдена или семьи Байдена. Это просто очередные фейковые новости. На самом деле мне очень грустно на это смотреть".

Детали: Отмечается, что это заявление может быть реакцией на сообщения СМИ, что Трамп хочет назначить специального прокурора для расследования по Хантеру Байдену.

Associated Press сообщал, что Минюст США запросил информацию о сотрудничестве Байдена с более чем 20 организациями, включая украинскую газовую компанию Burisma.

Что предшествовало: 10 декабря Хантер Байден, сын будущего президента США Джо Байдена, сообщил, что находится под следствием за якобы налоговые преступления. По его словам, о деле он узнал 8 декабря. Его ведут федеральные прокуроры штата Делавэр.

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Предыстория:

  • Хантер Байденв 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которая принадлежит украинскому миллионеру Николаю Злочевскому и во времена генпрокурора Виктора Шокина была объектом нескольких уголовных дел.
  • 16 февраля 2016 президент Петр Порошенко попросил Шокинауйти с должности, потому что его ведомство "не смогло заручиться доверием общества".
  • В 2018 году Джо Байденрассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не освободят Шокина. После этого Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании Burisma под давлением со стороны США.
  • В апреле 2020 года судья Печерского суда столицы СергейВовк обязал Офис генпрокурора начать дело о вмешательстве бывшего вице-президента США Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.
  • 10 ноября стало известно, что Национальная полиция закрыла уголовное производство в отношении Джо Байдена, которое было возбуждено по заявлению Шокина.

Темы: ТрампБайденСША


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