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Байден вперше прокоментував розслідування щодо свого сина

П'ятниця, 18 грудня 2020, 18:46

Новообраний президент США Джо Байден цілковито довіряє своєму синові Хантеру, який раніше повідомив, що щодо нього ведеться податкове розслідування.

Джерело: Голос Америки

Пряма мова Байдена: "Ми дуже довіряємо нашому синові… Мене не турбують будь-які звинувачення, висунуті проти нього.

Я не маю занепокоєння щодо того, у чому його звинувачують. Це використовується, щоб зашкодити мені. Я думаю, що це така собі нечесна гра, але маємо те, що маємо".

Що цьому передувало: 10 грудня Хантер Байден, син майбутнього президента США Джо Байдена, повідомив, що перебуває під слідством через начебто податкові злочини. За його словами, про справу він дізнався 8 грудня. ЇЇ ведуть федеральні прокурори штату Делавер.

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Передісторія:

  • Хантер Байден у 2014 році став одним із членів Наглядової ради компанії Burisma, яка належить українському мільйонеру Миколі Злочевському та у часи генпрокурора Віктора Шокіна була об’єктом кількох кримінальних справ.
  • 16 лютого 2016 року президент Петро Порошенко попросив Шокіна піти з посади, бо його відомство "не змогло заручитися довірою суспільства".
  • У 2018 році Джо Байден розповів, що погрожував українським лідерам не дати кредит, якщо вони не звільнять Шокіна. Після цього Шокін заявив, що був змушений припинити розслідування стосовно компанії Burisma під тиском з боку США.
  • У квітні 2020 року суддя Печерського суду столиці Сергій Вовк зобов’язав офіс генпрокурора розпочати справу щодо втручання колишнього віце-президента США Джо Байдена у діяльність ексгенпрокурора України Віктора Шокіна.
  • 10 листопада стало відомо, що Національна поліція закрила кримінальне провадження щодо Джо Байдена, яке було відкрито за заявою Шокіна.

Теми: БайденЗлочевськийСША


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