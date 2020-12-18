Байден вперше прокоментував розслідування щодо свого сина

Новообраний президент США Джо Байден цілковито довіряє своєму синові Хантеру, який раніше повідомив, що щодо нього ведеться податкове розслідування.

Джерело: Голос Америки

Пряма мова Байдена: "Ми дуже довіряємо нашому синові… Мене не турбують будь-які звинувачення, висунуті проти нього.

Я не маю занепокоєння щодо того, у чому його звинувачують. Це використовується, щоб зашкодити мені. Я думаю, що це така собі нечесна гра, але маємо те, що маємо".

Що цьому передувало: 10 грудня Хантер Байден, син майбутнього президента США Джо Байдена, повідомив, що перебуває під слідством через начебто податкові злочини. За його словами, про справу він дізнався 8 грудня. ЇЇ ведуть федеральні прокурори штату Делавер.

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Передісторія: