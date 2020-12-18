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Байден впервые прокомментировал расследование в отношении своего сына

Пятница, 18 декабря 2020, 17:46
Байден впервые прокомментировал расследование в отношении своего сына

Новоизбранный президент США Джо Байден полностью доверяет своему сыну Хантеру, который ранее сообщил, что относительно него ведется налоговое расследование.

Источник: Голос Америки

Прямая речь Байдена: "Мы очень доверяем нашему сыну... Меня не беспокоят любые обвинения, выдвинутые против него.

Я не беспокоюсь о том, в чем его обвиняют. Это используется, чтобы повредить мне. Я думаю, что это такая нечестная игра, но имеем то, что имеем".

Что этому предшествовало: 10 дек Хантер Байден, сын будущего президента США Джо Байдена, сообщил, что находится под следствием за якобы налоговые преступления. По его словам, о деле он узнал 8 декабря. Его ведут федеральные прокуроры штата Делавэр.

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Предыстория:

  • Хантер Байден в 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которая принадлежит украинскому миллионеру Николаю Злочевскому и во времена генпрокурора Виктора Шокина была объектом нескольких уголовных дел.
  • 16 февраля 2016 президент Петр Порошенко попросил Шокина уйти с должности, потому что его ведомство "не смогло заручиться доверием общества".
  • В 2018 году Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не освободят Шокина. После этого Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании Burisma под давлением со стороны США.
  • В апреле 2020 года судья Печерского суда столицы Сергей Вовк обязал Офис генпрокурора начать дело о вмешательстве бывшего вице-президента США Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.
  • 10 ноября стало известно, что Национальная полиция закрыла уголовное производство в отношении Джо Байдена, которое было возбуждено по заявлению Шокина.

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Темы: БайденЗлочевскийСША
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