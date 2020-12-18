Байден впервые прокомментировал расследование в отношении своего сына

Новоизбранный президент США Джо Байден полностью доверяет своему сыну Хантеру, который ранее сообщил, что относительно него ведется налоговое расследование.

Источник: Голос Америки

Прямая речь Байдена: "Мы очень доверяем нашему сыну... Меня не беспокоят любые обвинения, выдвинутые против него.

Я не беспокоюсь о том, в чем его обвиняют. Это используется, чтобы повредить мне. Я думаю, что это такая нечестная игра, но имеем то, что имеем".

Что этому предшествовало: 10 дек Хантер Байден, сын будущего президента США Джо Байдена, сообщил, что находится под следствием за якобы налоговые преступления. По его словам, о деле он узнал 8 декабря. Его ведут федеральные прокуроры штата Делавэр.

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