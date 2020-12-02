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В Києві за час пандемії на COVID захворіли 3072 медика, 6 померли - Кличко

Середа, 2 грудня 2020, 12:55
Ельдар Сарахман,

За час пандемії в столиці на коронавірус захворіли 3072 медичних працівника, шість із них померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу

Пряма мова: "Збільшується, на жаль, і кількість хворих серед медиків. Інфікуються вони, переважно, на роботі. Бо медики сьогодні – на передовій у боротьбі з вірусом і рятують життя та здоров'я людей. А киян, що потребують медичної допомоги, все більше. Тому більше і лікарів, медсестер, санітарів, які, ризикуючи своїм здоров'ям, рятують хворих на COVID-19.

Загалом за час пандемії в столиці захворіли 3072 медичних працівника, шість з них померли від коронавірусу. У стаціонарах сьогодні лікуються 59 медиків. Одужали 2587".

Деталі: Кличко зазначив, що в столиці є випадки і повторного захворювання на коронавірус серед медичних працівників. Кілька медиків підхопили вірус вдруге.

Тому мер закликав киян думати про те, хто буде їх рятувати і лікувати, якщо вони захворіють, тобто не нехтувати правилами безпеки і не наражати себе та оточуючих.

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв


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