Прокурори проситимуть про арешт Татарова або 10 млн застави

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проситимуть обрати для заступника голови Офісу президента Олега Татарова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення 10 мільйонів гривень застави.

Джерело: пресслужба САП в коментарі УП, Telegram-канал Татарова

Деталі: Прокурори клопотатимуть про тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн гривень застави.

Сам Татаров повідомив, що судове засідання відбудеться у Вищому антикорупційному суді 24 грудня о 12-30.

Він написав, що "справа про надання ним співробітнику експертної установи знижки на паркінг є повністю сфальсифікованою та не має жодного доказу".

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Передісторія: