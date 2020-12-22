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Прокурори проситимуть про арешт Татарова або 10 млн застави

Вівторок, 22 грудня 2020, 15:35

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проситимуть обрати для заступника голови Офісу президента Олега Татарова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення 10 мільйонів гривень застави.

Джерело: пресслужба САП в коментарі УП

Деталі: Тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн гривень застави.

Коли саме будуть обирати запобіжний захід Татарову поки невідомо. 

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Передісторія:

  • 1 грудня стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Вона стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. НАБУ, серед іншого, веде прослуховування заступника голови ОП.
  •  14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує Татаров, від НАБУ до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону. 
  • 18 грудня в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозру Татарову.  Її планували вручити 18 грудня. Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.
  • Представники САП та НАБУ прийшли в ОПУ і повідомили про підозру Татарову. В Офісі президента заявили, що не пустили представників НАБУ вручити підозру Татарову, оскільки прохання правоохоронців нібито було незаконним.

Українська правда
Теми: ТатаровАнтикорупційна прокуратура


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