Прокурори проситимуть про арешт Татарова або 10 млн застави
Вівторок, 22 грудня 2020, 14:35
Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проситимуть обрати для заступника голови Офісу президента Олега Татарова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення 10 мільйонів гривень застави.
Джерело: пресслужба САП в коментарі УП, Telegram-канал Татарова
Деталі: Прокурори клопотатимуть про тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн гривень застави.
Сам Татаров повідомив, що судове засідання відбудеться у Вищому антикорупційному суді 24 грудня о 12-30.
Він написав, що "справа про надання ним співробітнику експертної установи знижки на паркінг є повністю сфальсифікованою та не має жодного доказу".
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Передісторія:
- 1 грудня стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Вона стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. НАБУ, серед іншого, веде прослуховування заступника голови ОП.
- 14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує Татаров, від НАБУ до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону.
- 18 грудня в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозру Татарову. Її планували вручити 18 грудня. Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.
- Представники САП та НАБУ прийшли в ОПУ і повідомили про підозру Татарову. В Офісі президента заявили, що не пустили представників НАБУ вручити підозру Татарову, оскільки прохання правоохоронців нібито було незаконним.
Українська правда