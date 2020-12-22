Прокурори проситимуть про арешт Татарова або 10 млн застави

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проситимуть обрати для заступника голови Офісу президента Олега Татарова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення 10 мільйонів гривень застави.

Джерело: пресслужба САП в коментарі УП

Деталі: Тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн гривень застави.

Коли саме будуть обирати запобіжний захід Татарову поки невідомо.

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Передісторія: