Прокуроры будут просить об аресте Татарова или 10 млн залога

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут просить выбрать для заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 10 млн гривен залога.

Источник: пресс-служба САП в комментарии УП, Telegram-канал Татарова

Детали: Прокуроры будут ходатайствовать о содержание под стражей с альтернативой внесения 10 млн гривен залога.

Сам Татаров сообщил, что судебное заседание состоится в Высшем антикоррупционном суде 24 декабря в 12.30.

Он написал, что "дело о предоставлении им сотруднику экспертного учреждения скидки на парковку полностью сфальсифицированно и не имеет никаких доказательств".

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