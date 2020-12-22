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Прокуроры будут просить об аресте Татарова или 10 млн залога

Вторник, 22 декабря 2020, 15:35

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут просить выбрать для заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 10 млн гривен залога.

Источник: пресс-служба САП в комментарии УП

Детали: Содержание под стражей с альтернативой внесения 10 млн гривен залога.

Когда именно будут избирать меру пресечения Татарову пока неизвестно.

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Предыстория:

  • 1 декабря стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитась. НАБУ, среди прочего, ведет прослушивание заместителя председателя ОП.
  • 14 декабря Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует Татаров, от НАБУ в Госбюро расследований. В НАБУ на это ответили, что такие решения противоречат закону. 
  • 18 декаьря иИ.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову. Его планировали вручить 18 декабря. Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведения обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.
  • Представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро пришли в Офис президента и оставили заместителю руководителя ОП Олегу Татарову подозрение.
  • В Офисе президента заявили, что не пустили представителей НАБУ вручить подозрение Татарову, поскольку просьба правоохранителей якобы была незаконной

Украинская правда
Темы: ТатаровАнтикоррупционная прокуратура


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