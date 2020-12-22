Прокуроры будут просить об аресте Татарова или 10 млн залога

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут просить выбрать для заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 10 млн гривен залога.

Источник: пресс-служба САП в комментарии УП

Детали: Содержание под стражей с альтернативой внесения 10 млн гривен залога.

Когда именно будут избирать меру пресечения Татарову пока неизвестно.

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