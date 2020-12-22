Новини 22 грудня: Зеленський та Венедіктова, Україна та вакцина
Зеленський вирішуватиме, чи лишати Венедіктову, після звіту, в Україні затвердили план вакцинації населення від COVID-19 — актуальні новини 22 грудня.
Про "успіхи" Венедіктової
Президент Володимир Зеленський оцінить діяльність генерального прокурора Ірини Венедіктової на посаді після її звіту про роботу за 2020 рік — але успіхи вже бачить.
Про вакцинацію в Україні
В Україні затвердили план вакцинації населення від COVID-19 — у першу чергу щеплення робитимуть медикам та людям із найвищим ризиком інфікування. Протягом наступних двох років планують вакцинувати 50% населення.
Україна найімовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka — вони показують 70% ефективності.
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Президент Володимир Зеленський призначив заступницею голови Офісу президента Юлію Свириденко, звільнивши з цієї посади Юлію Ковалів.
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