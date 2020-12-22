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Новини 22 грудня: Зеленський та Венедіктова, Україна та вакцина

Вівторок, 22 грудня 2020, 19:55
Новини 22 грудня: Зеленський та Венедіктова, Україна та вакцина

Зеленський вирішуватиме, чи лишати Венедіктову, після звіту, в Україні затвердили план вакцинації населення від COVID-19 — актуальні новини 22 грудня.

Про "успіхи" Венедіктової

Президент Володимир Зеленський оцінить діяльність генерального прокурора Ірини Венедіктової на посаді після її звіту про роботу за 2020 рік — але успіхи вже бачить.

Про вакцинацію в Україні

В Україні затвердили план вакцинації населення від COVID-19 — у першу чергу щеплення робитимуть медикам та людям із найвищим ризиком інфікування. Протягом наступних двох років планують вакцинувати 50% населення.

Україна найімовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka — вони показують 70% ефективності.

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Про інші важливі новини

МОЗ рекомендує українцям утриматись від поїздок до Великої Британії, де нещодавно виявили новий штам коронавірусу, а також до інших країн, де цю мутацію також було виявлено.

5 озброєних чоловіків напали і пограбували будинок мера Броварів Ігоря Сапожка — злочинці зв’язали 9-річного сина та дружину мера і на їхніх очах почали його бити. Сапожко сприймає напад як "політичний тиск та розправу", але з виборів він не зніметься.

Президент Володимир Зеленський призначив заступницею голови Офісу президента Юлію Свириденко, звільнивши з цієї посади Юлію Ковалів.

Після публікації Олексієм Навальним розмови зі своїм можливим отруйником в Москві затримали кількох прихильників опозиційного політика.

За минулу добу, 21 грудня, в Україні виявили 8 513 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало за день 14 020 осіб.

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