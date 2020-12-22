Новости 22 декабря: Зеленский и Венедиктова, Украина и вакцина

Зеленский решит, оставлять ли Венедиктову, после отчета, в Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19 — актуальные новости 22 декабря.

Об "успехах" Венедиктовой

Президент Владимир Зеленский оценит деятельность генерального прокурора Ирины Венедиктовой на должности после ее отчета о работе в 2020 году — но успехи уже видит.

О вакцинации в Украине

В Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19 — в первую очередь прививки будут делать медикам и людям с самым высоким риском инфицирования. На протяжении следующих двух лет планируют вакцинировать 50% населения.

Украина скорее всего получит вакцини производства компании Astra Zeneka — они показывают 70% эффективности.

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О других важных новостях

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