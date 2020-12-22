Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Новости 22 декабря: Зеленский и Венедиктова, Украина и вакцина

Вторник, 22 декабря 2020, 20:55

Зеленский решит, оставлять ли Венедиктову, после отчета, в Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19 — актуальные новости 22 декабря.

Об "успехах" Венедиктовой 

Президент Владимир Зеленский оценит деятельность генерального прокурора Ирины Венедиктовой на должности после ее отчета о работе в 2020 году — но успехи уже видит.

О вакцинации в Украине

В Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19 — в первую очередь прививки будут делать медикам и людям с самым высоким риском инфицирования. На протяжении следующих двух лет планируют вакцинировать 50% населения.

Украина скорее всего получит вакцини производства компании Astra Zeneka — они показывают 70% эффективности.

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О Толоке Украинской правды

УП дарит футболку с обновленным Дон Кихотом каждому подписчику Толоки УП, который поддержит издание от 1000 грн в год. Акция длится до 7 января.

Присоединяйтесь к Толоке УП и получите эксклюзивные промокоды от бизнес-партнеров Украинской правды.

 

О других важных новостях

Минздрав рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Великобританию, где недавно обнаружили новый штамм коронавируса, а также в другие страны, где эту мутацию также обнаружили.

5 вооруженных мужчин напали и ограбили дом мэра Броваров Игоря Сапожко — преступники связали 9-летнего сына и жену мэра и на их глазах начали его бить. Сапожко воспринимает нападение как "политическое давление и расправу", но с выборов он не снимется.

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Юлию Свириденко, уволив с этой должности Юлию Ковалив.

После публикации Алексеем Навальным беседы со своим возможным отравителем в Москве задержали нескольких сторонников оппозиционного политика.

За прошедшие сутки, 21 декабря, в Украине обнаружили 8 513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели за день 14 020 человек.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 22 декабря: Зеленский и Венедиктова, Украина и вакцина

В Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19

Зеленский решит, оставлять ли Венедиктову, после отчета. Но успехи уже видит

На мэра Броваров напали и ограбили

НАБУ для Татарова инициирует арест с альтернативой залога – Сытник

В Москве после разговора Навального с "отравителем" задержали сторонников политика

Все новости...
Последние новости
21:07
Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро
20:55
Новости 22 декабря: Зеленский и Венедиктова, Украина и вакцина
20:37
В Греции запретили колядовать, чтобы сдержать коронавирус
20:18
Правительство выплатило "Нафтогазу" компенсацию в 32 миллиарда
19:55
ЦИК назначила довыборы в Раду вместо экс-нардепа, который стал мэром Покровска
19:38
Британия зарегистрировала новый рекорд инфекций на фоне более заразного штамма вируса
19:11
"Слуги" хотят запретить рекламу на дорогах
18:59
В "Газпроме" заявили, что сухопутная часть "Северного потока-2" готова к эксплуатации
18:42
Минфин привлек более 22 миллиардов от продажи гособлигаций
18:29
В Боснии требуют отставки Додика из-за скандала с украинской иконой и Лавровым
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!