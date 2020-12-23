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Головні новини вівторка і ночі: передріздвяні помилування Трампа, МЗС без Huawei

Середа, 23 грудня 2020, 06:23

Зеленський вирішуватиме, чи лишати Венедіктову, після звіту, в Україні затвердили план вакцинації населення від COVID-19 — актуальні новини 22 грудня і ночі на 23 грудня.

Про "успіхи" Венедіктової

Президент Володимир Зеленський оцінить діяльність генерального прокурора Ірини Венедіктової на посаді після її звіту про роботу за 2020 рік — але успіхи вже бачить.

Про вакцинацію в Україні

В Україні затвердили план вакцинації населення від COVID-19 — у першу чергу щеплення робитимуть медикам та людям із найвищим ризиком інфікування. Протягом наступних двох років планують вакцинувати 50% населення.

Україна найімовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka — вони показують 70% ефективності.

Про інші важливі новини

МОЗ рекомендує українцям утриматись від поїздок до Великої Британії, де нещодавно виявили новий штам коронавірусу, а також до інших країн, де цю мутацію також було виявлено.

5 озброєних чоловіків напали і пограбували будинок мера Броварів Ігоря Сапожка — злочинці зв’язали 9-річного сина та дружину мера і на їхніх очах почали його бити. Сапожко сприймає напад як "політичний тиск та розправу", але з виборів він не зніметься.

Президент Володимир Зеленський призначив заступницею голови Офісу президента Юлію Свириденко, звільнивши з цієї посади Юлію Ковалів.

Після публікації Олексієм Навальним розмови зі своїм можливим отруйником в Москві затримали кількох прихильників опозиційного політика.

Про новини в ніч на 23 грудня

Президент США Дональд Трамп своїми передріздвяними указами помилував 15 засуджених, зокрема двох із так званої російської справи, яку вів спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Заступник держсекретаря США Кіт Крач заявив, що МЗС України демонтує усе обладнання компанії Huawei, встановлене на відомчих будівлях.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСША
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