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Главные новости вторника и ночи: предрождественские помилования Трампа, МИД без Huawei

Среда, 23 декабря 2020, 06:23

Зеленский решит, оставлять ли Венедиктову, после отчета, в Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19 — актуальные новости 22 декабря и ночи на 23 декабря.

Об "успехах" Венедиктовой 

Президент Владимир Зеленский оценит деятельность генерального прокурора Ирины Венедиктовой на должности после ее отчета о работе в 2020 году — но успехи уже видит.

О вакцинации в Украине

В Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19 — в первую очередь прививки будут делать медикам и людям с самым высоким риском инфицирования. На протяжении следующих двух лет планируют вакцинировать 50% населения.

Украина скорее всего получит вакцини производства компании Astra Zeneka — они показывают 70% эффективности.

О других важных новостях

Минздрав рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Великобританию, где недавно обнаружили новый штамм коронавируса, а также в другие страны, где эту мутацию также обнаружили.

5 вооруженных мужчин напали и ограбили дом мэра Броваров Игоря Сапожко — преступники связали 9-летнего сына и жену мэра и на их глазах начали его бить. Сапожко воспринимает нападение как "политическое давление и расправу", но с выборов он не снимется.

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Юлию Свириденко, уволив с этой должности Юлию Ковалив.

После публикации Алексеем Навальным беседы со своим возможным отравителем в Москве задержали нескольких сторонников оппозиционного политика.

О новостях в ночь на 23 декабря

Президент США Дональд Трамп своими предрождественскими указами помиловал 15 осужденных, в том числе двух с так называемой российской дела, которое вел спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Заместитель госсекретаря США Кот Крачи заявил, что МИД Украины демонтирует все оборудование компании Huawei, установленное на ведомственных зданиях.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСША
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