Главные новости вторника и ночи: предрождественские помилования Трампа, МИД без Huawei
Зеленский решит, оставлять ли Венедиктову, после отчета, в Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19 — актуальные новости 22 декабря и ночи на 23 декабря.
Об "успехах" Венедиктовой
Президент Владимир Зеленский оценит деятельность генерального прокурора Ирины Венедиктовой на должности после ее отчета о работе в 2020 году — но успехи уже видит.
О вакцинации в Украине
В Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19 — в первую очередь прививки будут делать медикам и людям с самым высоким риском инфицирования. На протяжении следующих двух лет планируют вакцинировать 50% населения.
Украина скорее всего получит вакцини производства компании Astra Zeneka — они показывают 70% эффективности.
О других важных новостях
Минздрав рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Великобританию, где недавно обнаружили новый штамм коронавируса, а также в другие страны, где эту мутацию также обнаружили.
5 вооруженных мужчин напали и ограбили дом мэра Броваров Игоря Сапожко — преступники связали 9-летнего сына и жену мэра и на их глазах начали его бить. Сапожко воспринимает нападение как "политическое давление и расправу", но с выборов он не снимется.
Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Юлию Свириденко, уволив с этой должности Юлию Ковалив.
После публикации Алексеем Навальным беседы со своим возможным отравителем в Москве задержали нескольких сторонников оппозиционного политика.
О новостях в ночь на 23 декабря
Президент США Дональд Трамп своими предрождественскими указами помиловал 15 осужденных, в том числе двух с так называемой российской дела, которое вел спецпрокурор США Роберт Мюллер.
Заместитель госсекретаря США Кот Крачи заявил, что МИД Украины демонтирует все оборудование компании Huawei, установленное на ведомственных зданиях.