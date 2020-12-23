Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Главные новости вторника и ночи: предрождественские помилования Трампа, МИД без Huawei

Среда, 23 декабря 2020, 07:23

Зеленский решит, оставлять ли Венедиктову, после отчета, в Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19 — актуальные новости 22 декабря и ночи на 23 декабря.

Об "успехах" Венедиктовой 

Президент Владимир Зеленский оценит деятельность генерального прокурора Ирины Венедиктовой на должности после ее отчета о работе в 2020 году — но успехи уже видит.

О вакцинации в Украине

В Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19 — в первую очередь прививки будут делать медикам и людям с самым высоким риском инфицирования. На протяжении следующих двух лет планируют вакцинировать 50% населения.

Украина скорее всего получит вакцини производства компании Astra Zeneka — они показывают 70% эффективности.

О других важных новостях

Минздрав рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Великобританию, где недавно обнаружили новый штамм коронавируса, а также в другие страны, где эту мутацию также обнаружили.

5 вооруженных мужчин напали и ограбили дом мэра Броваров Игоря Сапожко — преступники связали 9-летнего сына и жену мэра и на их глазах начали его бить. Сапожко воспринимает нападение как "политическое давление и расправу", но с выборов он не снимется.

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Юлию Свириденко, уволив с этой должности Юлию Ковалив.

После публикации Алексеем Навальным беседы со своим возможным отравителем в Москве задержали нескольких сторонников оппозиционного политика.

О новостях в ночь на 23 декабря

Президент США Дональд Трамп своими предрождественскими указами помиловал 15 осужденных, в том числе двух с так называемой российской дела, которое вел спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Заместитель госсекретаря США Кот Крачи заявил, что МИД Украины демонтирует все оборудование компании Huawei, установленное на ведомственных зданиях.

Темы: ТрампСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

Трамп помиловал осужденных с "русского дела"

Трагедия Ан-26: Суд отпустил под обязательства командующего Воздушных сил ВСУ Дроздова

Зеленский попросил Макрона помочь с вакциной против COVID-19

Новости 22 декабря: Зеленский и Венедиктова, Украина и вакцина

В Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19

Зеленский решит, оставлять ли Венедиктову, после отчета. Но успехи уже видит

Все новости...
Трамп
Трамп помиловал осужденных с "русского дела"
Трамп подал новый иск в Верховный суд США о результатах в Пенсильвании
Через полтора месяца после выборов адвокаты Трампа все еще оспаривают результаты
Последние новости
07:36
На Донбассе всю ночь сохранялась режим "тишины"
07:23
Главные новости вторника и ночи: предрождественские помилования Трампа, МИД без Huawei
06:35
Twitter "обнулит" подписчиков Байдена
06:08
Рахманин: В Раде нет 226 сумасшедших для досрочных парламентских выборов
05:30
Трамп помиловал осужденных с "русского дела"
05:09
Нардепы хотят убрать рекламные борды на дорогах Украины
04:18
Министры во главе с Ткаченко провели "Борщ-батл" и определили самый вкусный
03:49
В Госдепе США говорят, что Украина пообещала снять все оборудование Huawei с МИД
03:25
Трагедия Ан-26: Суд отпустил под обязательства командующего Воздушных сил ВСУ Дроздова
02:32
Байден обещает серьезный ответ на последнюю масштабную кибератаку
Все новости...