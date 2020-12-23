Аваков відреагував на спроби Росії оголосити Марківа в розшук

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що спроби Росії організувати фейкову справу стосовно Нацгвардійця Віталія Марківа "дешева провокація" і росіянам нічого не вдасться.

Джерело: прессслужба МВС

Пряма мова Авакова: "Спроби путінського режиму організувати фейкову справу стосовно Нацгвардійця Віталія Марківа вже провалилися в суді Італії, тепер він намагається використовувати інструменти Інтерполу.

Однак, Інтерпол - серйозна міжнародна організація, яка не допускає таких дешевих провокацій. Єдине, чого домігся слідком РФ - Віталій Марків поки не зможе подорожувати по Золотому кільцю Росії. Але так буде не завжди".

Деталі: Крім того, 11 грудня українське бюро Інтерполу направило до організації інформацію про можливу спробу неправомірного використання інформаційної системи Інтерпол.

Українська сторона повідомила, що інформація про оголошення в розшук "старшого сержанта НГУ Віталія Марківа з використанням інструментів Інтерпол суперечить ст. 3 статуту організації та порушує правила обробки інформації, оскільки звинувачення Віталія Марківа є необгрунтованими і політично заангажованим".

Аваков додав, що Нацполіція моніторить інформацію по так званій "справі Марківа".

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