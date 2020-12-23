Аваков відреагував на спроби Росії оголосити Марківа в розшук
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що спроби Росії організувати фейкову справу стосовно Нацгвардійця Віталія Марківа "дешева провокація" і росіянам нічого не вдасться.
Джерело: прессслужба МВС
Пряма мова Авакова: "Спроби путінського режиму організувати фейкову справу стосовно Нацгвардійця Віталія Марківа вже провалилися в суді Італії, тепер він намагається використовувати інструменти Інтерполу.
Однак, Інтерпол - серйозна міжнародна організація, яка не допускає таких дешевих провокацій. Єдине, чого домігся слідком РФ - Віталій Марків поки не зможе подорожувати по Золотому кільцю Росії. Але так буде не завжди".
Деталі: Крім того, 11 грудня українське бюро Інтерполу направило до організації інформацію про можливу спробу неправомірного використання інформаційної системи Інтерпол.
Українська сторона повідомила, що інформація про оголошення в розшук "старшого сержанта НГУ Віталія Марківа з використанням інструментів Інтерпол суперечить ст. 3 статуту організації та порушує правила обробки інформації, оскільки звинувачення Віталія Марківа є необгрунтованими і політично заангажованим".
Аваков додав, що Нацполіція моніторить інформацію по так званій "справі Марківа".
Передісторія:
- 30 червня 2017 року в Італії затримали старшого сержанта командира відділення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) Нацгвардії України Віталія Марківа за підозрою в причетності до загибелі фоторепортера з Італії Андреа Рокеллі в м Слов'янськ у травні 2014 року.
- Оскільки Марків має громадянство Італії, суд італійського міста Павія судив його і визнав винним у смерті Раккелі, засудивши його до 24 років в'язниці.
- Українські правоохоронці надали докази невинуватості нацгвардейца Віталія Марківа в загибелі італійського фотокореспондента і російського перекладача.
- 3 листопада 2020 року Міланський апеляційний суд повністю виправдав Віталія Марківа – і той повернувся в Україну.
- 11 грудня Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт українського військового Віталія Марківа у справі про вбивство, за якою він був виправданий судом в Італії.