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Аваков отреагировал на попытки России объявить Маркива в розыск

Среда, 23 декабря 2020, 15:18
Аваков отреагировал на попытки России объявить Маркива в розыск

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что попытки России организовать фейковое дело в отношении Нацгвардейца Виталия Маркива "дешевая провокация" и россиянам ничего не удастся.

Источник: пресс-служба МВД

Прямая речь Авакова: "Попытки путинского режима организовать фейковое дело в отношении Нацгвардейца Виталия Маркива уже провалились в суде Италии, теперь он пытается использовать инструменты Интерпола.

Однако, Интерпол - серьезная международная организация, которая не допускает таких дешевых провокаций. Единственное, чего добился следом РФ - Виталий Маркив пока не сможет путешествовать по Золотому кольцу России. Но так будет не всегда".

Детали: Кроме того 11 декабря украинское бюро Интерпола направило в организацию информацию о возможной попытке неправомерного использования информационной системы Интерпол.

Украинская сторона сообщила, что информация об объявлении в розыск "старшего сержанта НГУ Виталия Маркива с использованием инструментов Интерпол противоречит ст. 3 устава организации и нарушает правила обработки информации, поскольку обвинения Виталия Маркива являются необоснованными и политически ангажированным".

Аваков добавил, что Нацполиция мониторит информацию по так называемому "делу Маркива".

Предыстория:

  • 30 июня 2017 года в Италии задержали старшего сержанта командира отделения батальона им. Кульчицкого (в/ч 3066) НГУ Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера из Италии Андреа Рокелли в г. Славянск в мае 2014 года.
  • Так как Маркив имеет гражданство Италии, суд итальянского города Павия судил его и признал виновным в смерти Раккели, приговорив его к 24 годам тюрьмы.
  • Украинские правоохранители представили доказательства невиновности нацгвардейца Виталия Маркива в гибели итальянского фотокорреспондента и российского переводчика. 
  • 3 ноября 2020 года Миланский апелляционный суд полностью оправдал Виталия Маркива – и тот вернулся в Украину.
  • 11 декабря Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест украинского военного Виталия Маркива в деле об убийстве, по которому он был оправдан судом в Италии.

Украинская правда

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Темы: АваковРосcияИнтерполИталияНацгвардия
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