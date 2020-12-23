Аваков отреагировал на попытки России объявить Маркива в розыск

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что попытки России организовать фейковое дело в отношении Нацгвардейца Виталия Маркива "дешевая провокация" и россиянам ничего не удастся.

Источник: пресс-служба МВД

Прямая речь Авакова: "Попытки путинского режима организовать фейковое дело в отношении Нацгвардейца Виталия Маркива уже провалились в суде Италии, теперь он пытается использовать инструменты Интерпола.

Однако, Интерпол - серьезная международная организация, которая не допускает таких дешевых провокаций. Единственное, чего добился следом РФ - Виталий Маркив пока не сможет путешествовать по Золотому кольцу России".

Детали: Кроме того 11 декабря украинское бюро Интерпола направило в организацию информацию о возможной попытке неправомерного использования информационной системы Интерпол.

Украинская сторона сообщила, что информация об объявлении в розыск "старшего сержанта НГУ Виталия Маркива с использованием инструментов Интерпол противоречит ст. 3 устава организации и нарушает правила обработки информации, поскольку обвинения Виталия Маркива являются необоснованными и политически ангажированным".

Аваков добавил, что Нацполиция мониторит информацию по так называемому "делу Маркива".

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