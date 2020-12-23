Аваков отреагировал на попытки России объявить Маркива в розыск
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что попытки России организовать фейковое дело в отношении Нацгвардейца Виталия Маркива "дешевая провокация" и россиянам ничего не удастся.
Источник: пресс-служба МВД
Прямая речь Авакова: "Попытки путинского режима организовать фейковое дело в отношении Нацгвардейца Виталия Маркива уже провалились в суде Италии, теперь он пытается использовать инструменты Интерпола.
Однако, Интерпол - серьезная международная организация, которая не допускает таких дешевых провокаций. Единственное, чего добился следом РФ - Виталий Маркив пока не сможет путешествовать по Золотому кольцу России. Но так будет не всегда".
Детали: Кроме того 11 декабря украинское бюро Интерпола направило в организацию информацию о возможной попытке неправомерного использования информационной системы Интерпол.
Украинская сторона сообщила, что информация об объявлении в розыск "старшего сержанта НГУ Виталия Маркива с использованием инструментов Интерпол противоречит ст. 3 устава организации и нарушает правила обработки информации, поскольку обвинения Виталия Маркива являются необоснованными и политически ангажированным".
Аваков добавил, что Нацполиция мониторит информацию по так называемому "делу Маркива".
Предыстория:
- 30 июня 2017 года в Италии задержали старшего сержанта командира отделения батальона им. Кульчицкого (в/ч 3066) НГУ Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера из Италии Андреа Рокелли в г. Славянск в мае 2014 года.
- Так как Маркив имеет гражданство Италии, суд итальянского города Павия судил его и признал виновным в смерти Раккели, приговорив его к 24 годам тюрьмы.
- Украинские правоохранители представили доказательства невиновности нацгвардейца Виталия Маркива в гибели итальянского фотокорреспондента и российского переводчика.
- 3 ноября 2020 года Миланский апелляционный суд полностью оправдал Виталия Маркива – и тот вернулся в Украину.
- 11 декабря Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест украинского военного Виталия Маркива в деле об убийстве, по которому он был оправдан судом в Италии.