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Новини 23 грудня: свіжий президентський рейтинг, прощання з Кернесом

Середа, 23 грудня 2020, 21:22

Зеленський vs Порошенко: з'явився свіжий президентський рейтинг, У Харкові прощаються з Кернесом: 400 поліцейських охорони, а відспівував сам Онуфрій, — актуальні новини 23 грудня.

Про свіжий президентський рейтинг

Президентський рейтинг все ще очолює Володимир Зеленський, його попередник Петро Порошенко – на другому місці. 

Якби вибори відбулися найближчим часом, то Зеленського підтримали б 26,5% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором. За Порошенка  проголосували б 14,3%.

Про прощання з Кернесом

У середу, 23 грудня, в Харкові проходила церемонія прощання з мером Геннадієм Кернесом, який 16 грудня помер в берлінській клініці через ускладнення COVID-19.

Службу правив митрополит УПЦ МП Онуфрій. Потім труну з тілом політика доставили до Харківського національного театру опери та балету. Там всі бажаючі можуть попрощатися з мером. При цьому тіло Кернеса охороняли понад 400 правоохоронців.

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