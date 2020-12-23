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Новости 23 декабря: свежий президентский рейтинг, прощание с Кернесом

Среда, 23 декабря 2020, 21:22

Зеленский vs Порошенко: появился свежий президентский рейтинг, В Харькове прощаются с Кернесом: 400 полицейских охраны, а отпевал сам Онуфрий, — актуальные новости 23 декабря.

О свежем президентском рейтинге

Президентский рейтинг все еще возглавляет Владимир Зеленский, его предшественник Петр Порошенко - на втором месте.

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то Зеленского поддержали бы 26,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За Порошенко проголосовали бы 14,3%.

О прощании с Кернесом

В среду, 23 декабря, в Харькове прошла церемония прощания с мэром Геннадием Кернесом, который 16 декабря скончался в берлинской клинике из-за осложнений COVID-19.

Службу правил митрополит УПЦ МП Онуфрий. Потом гроб с телом политика доставили в Харьковский национальный театр оперы и балета. Там все желающие могут проститься с мэром. При этом тело Кернеса охраняют более 400 правоохранителей. 

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