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Головні новини неділі і ночі: на Софійську площу повернули капелюх, камери фотофіксації на трасі Київ-Чоп

Понеділок, 28 грудня 2020, 08:00

На трасі Київ–Чоп запрацюють камери фіксації правопорушень ПДП, на Софійську площу повернули капелюх, який рініше зняли з ялинки — актуальні новини 27 грудня.

Про камерах фіксації

30 грудня на автомобільній дорозі Київ–Чоп запрацюють камери фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Капелюх vs зірка

На Софійській площі у Києві відкрито фотозону з капелюхом, який раніше зняли з головної ялинки країни, замінивши на зірку.

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Теми: Трамп


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