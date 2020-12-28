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Главные новости воскресенья и ночи: на Софийскую площадь вернули шляпу, камеры фотофиксации на трассе Киев-Чоп

Понедельник, 28 декабря 2020, 08:00

На трассе Киев-Чоп заработают камеры фиксации правонарушений ПДД, на Софийскую площадь вернули шляпу, которую ранее сняли с елки — актуальные новости 27 декабря.

О камерах фиксации 

30 декабря на автомобильной дороге Киев-Чоп заработают камеры фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Шляпа vs звезда

На Софийской площади в Киеве открыта фотозона со шляпой, которую ранее сняли с главной елки страны, заменив на звезду.

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Темы: Трамп


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