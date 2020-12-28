Главные новости воскресенья и ночи: на Софийскую площадь вернули шляпу, камеры фотофиксации на трассе Киев-Чоп
На трассе Киев-Чоп заработают камеры фиксации правонарушений ПДД, на Софийскую площадь вернули шляпу, которую ранее сняли с елки — актуальные новости 27 декабря.
О камерах фиксации
30 декабря на автомобильной дороге Киев-Чоп заработают камеры фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.
Шляпа vs звезда
На Софийской площади в Киеве открыта фотозона со шляпой, которую ранее сняли с главной елки страны, заменив на звезду.
О телеграм-канале УП. Стрічка
Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка.
Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.
О Толоке Украинской правды
УП дарит футболку с обновленным Дон Кихотом каждому подписчику Толоки УП, который поддержит издание от 1000 грн в год. Акция длится до 7 января.
Присоединяйтесь к Толоке УП и получите эксклюзивные промокоды от бизнес-партнеров Украинской правды.
О других важных новостях
Игорь Додон, который до 24 декабря был президентом Молдовы, сразу после инаугурации Майи Санду поехал в Москву.
Криптовалюта Bitcoin побила свой исторический рекорд, достигнув отметки в 26 тысяч долларов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что урегулирование в Украине становится все сложнее с течением времени.
Президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 год, в том числе пакет мер по стимулированию экономики в связи с пандемией COVID-19.