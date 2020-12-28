У Зеленского теперь надеются на "нормандскую" встречу советников в январе

В Офисе президента рассчитывают на встречу в рамках "нормандского формата" на уровне советников в январе.

Источник: руководитель ОП Андрей Ермак на встрече с журналистами 28 декабря

Прямая речь: "Мы планируем, что встреча советников (нормандского формата) состоится в январе. Вся работа советников направлена на подготовку встречи лидеров. Даты встречи лидеров пока нет.

Вопрос мира есть и остается приоритетом".

Что предшествовало: Предыдущая нормандская встреча на уровне советников состоялась в сентябре в Берлине.

Украинская сторона ждала новой встречи лидеров "нормандской четверки" до конца 2020 года. В годовщину предыдущей встречи, 9 декабря, источник из окружения кремлевского куратора украинского направления Дмитрия Козака заявил, что в ближайшее время такого саммита не будет, но Козак часто общается с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком и коллегами из Германии и Франции.

Пресс-секретар президента РФ Дмитрий Песков заявил, что урегулирование на востоке Украины становится все сложнее с течением времени. Кремль продолжает официально отмежевываться от войны на Донбассе, упорно называя это внутриукраинским конфликтом и склоняя Киев к переговорам с сепаратистами - марионетками РФ.

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