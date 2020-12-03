Орбан засудив свого соратника через "гей-оргію" в Брюсселі

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан засудив євродепутата від своєї партії "Фідес", який пішов посади після відвідин "гей-оргії".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Орбан назвав дії євродепутата Йожефа Саєра "неприйнятними і невиправданими" і заявив, що їм "немає місця в цінностях нашої політичної сім'ї".

Саєр, прихильник анти-ЛГБТ-заходів, зізнався у вівторок, що брав участь у" приватній вечірці " в Бельгії, і вибачився за порушення коронавірусних обмежень.

Нагадаємо, Йожеф Саєр, європейський депутат від правлячої партії Угорщини, яка вороже ставиться до прав ЛГБТ, був змушений покинути посаду після того, як його спіймали на секс-вечірці за участі здебільшого чоловіків в Брюсселі у п'ятницю.

Вечірка відбулася в будівлі на одній з центральних вулиць Брюсселя, за даними бельгійської преси, у "гей-районі" бельгійської столиці.

Всі 25 учасників, більшість з яких чоловіки, були оштрафовані за порушення заходів по боротьбі з коронавірусом. Коли прибули правоохоронці, учасники вечірки були майже голі і грали у гру.

Примітно, що Саєр є одним із авторів спірної Конституції Угорщини, яку правозахисники розкритикували за створення несприятливого середовища для ЛГБТ-спільноти. Зокрема, у документі міститься текст "Угорщина захищає інститут шлюбу як союзу чоловіка і жінки".