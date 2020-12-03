У комітеті заявили про "компроміс" щодо ув'язнення за брехню в деклараціях 

Члени комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності досягли компромісу щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, і відповідне питання може бути винесене на розгляд парламенту в п'ятницю.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на першого заступника голови комітету Андрія Осадчука (фракція "Голос")

Пряма мова Осадчука: "Є всі підстави вважати, що досягнуто компромісу, й нову статтю щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування буде завтра винесено до зали Верховної Ради України".

Цьому передувало: У владі сформували три кроки для виходу з конституційної кризи.

1 грудня заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності в найближчі дні розгляне два варіанти законопроєкту про відновлення відповідальності за недостовірне декларування, щоб напрацювати компромісний варіант документа.

За її словами, президентський варіант законопроєкту жорсткіший і передбачає позбавлення волі за те, що "чиновник навмисне не вніс у декларацію який-небудь об'єкт понад мільйон гривень... тобто суттєве порушення, наприклад, якщо не задекларував будинок, то повинен нести кримінальну відповідальність" .

Законопроєкт робочої групи про повернення відповідальності за брехню в декларації не передбачає позбавлення волі – лише штраф та громадські роботи.

Чому це важливо: Через визнання Конституційним судом неконституційними норм щодо недостовірного декларування та повноважень НАЗК Україна ризикує втратити підтримку МВФ, Світового банку та інших міжнародних партнерів, також це ставить під сумнів безвізовий режим із ЄС. Україні треба відновити покарання за приховування статків при декларуванні, хоча за брехню в деклараціях за 2017-2019 роки покарання вже не буде.

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