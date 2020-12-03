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Парламент Молдови схвалив закон, який зменшує повноваження президентки Санду

Четвер, 3 грудня 2020, 16:20

Парламент Молдови схвалив проєкт закону, що передає контроль над спецслужбою країни парламенту, виводячи її з-під контролю президента.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker.

Законопроєкт, внесений напередодні Соціалістичною партією Ігоря Додона та їхніми союзниками з "Шор", схвалили без обговорення в обох читаннях, "за" проголосували 51 депутат.

Тепер Служба інформації та безпеки перейде під парламентський контроль, її керівника призначатиме парламент терміном на 5 років. 

Напередодні обраний президент Мая Санду назвала внесення проєкту "спробою захоплення влади" та закликала своїх прихильників до протестів. 

Лідер "Нашої партії" Ренато Усатий, який у першому турі президентських виборів опинився на 3-му місці після Санду і Додона, також закликав своїх однопартійців і прихильників приєднатися до протесту.

Вранці під стінами парламенту зібралися близько тисячі людей.

Окрім відмови від цього законопроєкту, протестували також проти ініціативи надати російській мові офіційний статус та щодо проєктів бюджету і бюджетно-податкової політики. Перед людьми виступили Мая Санду та опозиційні політики.

Нагадаємо, проєвропейська Мая Санду, лідер партії "Дія та солідарність" (PAS), у другому турі президентських виборів отримала 57,75% голосів виборців, тоді як її суперник, чинний президент Молдови Ігор Додон - 42,25%.

Інавгурація Санду запланована на 24 січня

Читайте також: Розгром Додона: як Мая Санду перемогла у Молдові та що це означає для України.

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Теми: Молдовавибори
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